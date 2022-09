A-Banda 2022 – Fotografia in Sardegna – verrà inaugurata sabato 17 settembre, presso il Movie the Box di Villa Verde

Sabato 17 settembre, alle ore 17.00 a Villa Verde, presso il centro culturale Move the Box, verrà inaugurata la mostra “A Banda 2022” – Fotografia in Sardegna. L’inaugurazione avverrà a Villa Verde, con l’esposizione dei lavori di trentanove fotografi, mentre nei paesi di Baradili, Baressa, Senis e Villa Sant’Antonio, saranno esposte le stampe dei quattro fotografi che hanno raccontato con i loro scatti le quattro comunità dell’Alta Marmilla, con il progetto Marmilla III, oltre alle fotografie degli altri nove fotografi che hanno partecipato all’edizione di A Banda 2022. Il progetto del Consorzio Due Giare e dell’associazione culturale Su Palatu Fotografia, con la collaborazione dei comuni di Baradili, Baressa, Senis, Villa Sant’Antonio, Villa Verde, la Soter Editrice e Vigne Surrau, conclude il ciclo triennale e la stagione espositiva del programma sviluppato per promuovere il territorio della Marmilla, con una serie di campagne fotografiche nei singoli comuni del Consorzio, che coinvolgono le comunità e favoriscono la crescita culturale del territorio. A Villa Verde potranno essere visionati i lavori fotografici di 39 fotografi, interpretati da Gianni Caggiari, Massimiliano Caria, Marco Ceraglia, Gianluca Chiai, Alessia Cossu, Marcello Dongu, Stefano Ferrando, Antonio Figoni, Roberta Filippelli, Michele Losito, Sabrina Maccioni, Andrea Macis, Riccardo Mameli, Paolo Marchi, Beatrice Marinoni, Andrea Mele, Alberto Maria Melis, Paolo Melis, Narcisa Monni, Gigi Murru, Gloria Musa, Isabella Muzzu, Marco Navone, Giuseppe Ortu, Paolo Pani, Igino Panzino, Claudia Peddis, Guido Pegna, Gioele Pinna, Francesco Pintore, Anna Piroddi, Fabrizio Piroddi, Francesca Randi, Barbara Grazia Sanna, Simona Sanna, Stefania Scano, Federico Serra, Laura Tuveri, Giuseppe Ungari. Nei comuni di Baradili, Baressa, Senis e Villa Sant’Antonio potranno essere visitate le altre mostre che completano il progetto sulla Marmilla.

Nel Montegranatico di Baradili sono esposte le foto di Tiziano Canu per Marmilla III; nel centro pilota del mandorlo di Baressa le immagini di Marianna Ogana per Marmilla III e Ernst H. Piras, Franco Pulga, Andrea Vuolo per A banda 2022; nella casa baronale di Senis le stampe di Francesca Macis per Marmilla III e Pietro Basoccu, Pierluigi Dessì, Ignazio Figus, Leonardo Riu per A banda 2022; nel Montegranatico di Villa Sant’Antonio le fotografie di Guglielmo Cherchi, per Marmilla III e Caterina Mattana e Mauro Liggi per Abanda 2022.

L’inaugurazione sarà preceduta dai saluti di Sandro Marchi, sindaco di Villa Verde, Lino Zedda, presidente delle Due Giare, Marianna Camedda, sindaca di Baradili, Mauro Cau, sindaco di Baressa, Salvatore Soi, sindaco di Senis, Fabiano Frongia, sindaco di Villa Sant’Antonio e Salvatore Ligios, curatore e presidente dell’associazione “Su Palatu Fotografia” Nel corso della serata verranno presentate le pubblicazioni: “Marmilla III, Fotografia contemporanea in Marmilla (Baradili, Baressa, Senis e Villa Sant’Antonio)” e il catalogo “A. Banda 2022. Fotografia in Sardegna”. Le varie mostre al chiuso rimarranno aperte sino al 16 ottobre 2021 e potranno essere visitate il sabato e la domenica, con gli orari 10.30/12.30 – 16.00/19.00, mentre le mostre all’aperto potranno essere visitate a qualsiasi ora.