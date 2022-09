63enne di Capoterra fermato per ricettazione

Nella tarda mattinata di ieri a Capoterra, i carabinieri della locale Stazione, al termine di un’attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per ricettazione, un sessantatreenne del luogo, pensionato con precedenti denunce a carico.

Questi, sottoposto a mirata perquisizione domiciliare da parte degli uomini dell’Arma, è stato trovato in possesso di due rotoli di rete metallica e 16 paletti in metallo plastificato da recinzione, per un valore di euro 400 circa che sono risultati essere la refurtiva inerente a un furto perpetrato il 22 settembre scorso presso l’abitazione di un 66enne del luogo pensionato e incensurato.

È stato inoltre rinvenuto un cancello scorrevole in ferro zincato, comprensivo di tre piantoni metallici di sostegno, del valore complessivo di 3.500€, provento del furto perpetrato il giorno precedente e denunciato nella mattinata della perquisizione da un 56enne cagliaritano. Quanto rinvenuto è stato contestualmente restituito ai legittimi proprietari.