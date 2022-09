3^ congresso regionale USB pensionati

Si è concluso ieri sera martedì 13 settembre, alla presenza di 50 delegate/i sardi, il terzo Congresso Regionale di USB Pensionati/Federazione del Sociale che si è tenuto presso l’Hostel Marina in Cagliari.

Al Congresso che ha avuto lo scopo di eleggere il coordinamento ed il direttivo ed al quale hanno partecipato i dirigenti nazionali di USB/Pensionati e di USB/Federazione del Sociale BRIGUORI Massimo, IASCI Luigi e FORNACIARI Federico, dopo la lettura del documento congressuale approvato a larga maggioranza, è seguita un’ampia ed approfondita discussione sui temi che riguardano:

A) Sanità e servizi agli anziani- liste d’attesa

B) Servitù militari e pace.

C) Ambiente e territorio.

D) Detassazione delle pensioni.

E) Farmaci in fascia C.

F) Servizi INPS.

G) Carovita/Bollette

1) Troviamo intollerabili le liste d’attesa per una visita specialistica, frutto di una non programmazione protrattasi negli anni per agevolare il sistema privato a scapito di quello pubblico. Sciagurata la teoria del numero chiuso in facoltà di medicina.

2) La Pace si conquista con la pace e con piani che presuppongono la pace, Non possiamo tollerare che la guerra sia un’opzione alla pace. Non possiamo accettare che la guerra venga “svenduta” come operazione di pace. Non accetteremo mai che vi siano opere repressive verso coloro che alle guerre si oppongono. Non accetteremo che il nostro territorio venga svenduto per esercitazioni e fabbriche di morte.

3) Sull’ambiente e territorio fra le mille cose da dire vi è l’abitare: Tutti hanno diritto ad un abitare decente. Tutti! Questo si può ottenere prendendo possesso delle case sfitte di proprietà degli enti previdenziali o statali in disuso.

4) Non si riesce a capire perché la tassazione sulle pensioni debba essere la più esorbitante rispetto al resto dell’Europa. Chiediamo che essa venga equiparata alla media europea.

5) Farmaci in fascia C: O sono essi farmaci o non lo sono. Se sono farmaci (e quindi necessitano di ricetta medica) ed allora hanno diritto all’esenzione oppure non sono farmaci che si possono comprare in qualsiasi supermercato.

Al termine del dibattito sono stati eletti gli organi statutari ed i delegati al Congresso Nazionale che si svolgerà a Roma il 29/30 Ottobre. I delegati regionali al Congresso Nazionale sono:

Rubiu Enrico – Meloni Rosalba, Puddu Enrico e Drago Salvatore.

Un programma ambizioso quello che s’è dato USB/Pensionati Federazione del Sociale che vedrà impegnato tutto il sindacato ed il corpo degli iscritti.