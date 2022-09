24/9 I Hate Models + Sara Krin @ Bolgia – Bergamo

Il 24 settembre 22 al Bolgia di Bergamo prende vita un altro grande party elettronico. In console arriva il top dj producer I Hate Models. Con lui, c’è pure Sara Krin. In sintesi, un’altra notte tutta da vivere al top club sull’A4, con due protagonisti del clubbing internazionale.

Francese, tra i nomi di punta della techno internazionale I Hate Models p Guillaume Labadie: eclettico al mixer e in studio, ha collaborato con etichette come Arts, Voitax, T/W/B o PLS.UK. Rave, suoni industrial o EBM (una sigla che sta per Eletronic Body Music, un mix di synth punk, disco e dance), il suo sound spinge forte sul ritmo ma spesso non rinuncia a melodie ed armonie, tra influenze anni ’90, suoni old school ed innesti che guardano dritto in faccia il futuro dell’elettronica. Non solo un top club come il Bolgia: il 30/9 I Hate Models vola al Kablys, in Lituania, mentre il 7/10 è al Bootshaus di Colonia. Ascoltare su Spotify o altrove brani come “Warewolf Disco Club” o “Sad Groove” è un viaggio musicale che toglie il respiro

Potente e piena di contaminazioni è pure la techno di Sara Krin, che è al Bolgia di Bergamo il 24 settembre con I Hate Models. Dj producer di Barcellona, respira musica dall’età di 9 anni, i suoi primi esperimenti dal 2014. E’ arrivata a collaborare con etichette come IAMT, Pornographic, Say What?.

Chiudono il cerchio, in main room, WM e Rea K. Nella Lab Room va in scena un altro party decisamente scatenato e in linea con il suono della main, ossia ‘Industrial Techno United’, con, al mixer, Federico Amoroso e Lørenzo. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Quello che vede protagonista in console I HATE MODELS è soltanto l’ennesimo party d’eccellenza per un top club vero come il Bolgia. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si sono infatti esibiti artisti come Chris Liebing, Dennis Cruz, Sam Paganini, Pan-Pot, Marco Faraone, Len Faki, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Seth Troxler, Stella Bossi o Anfisa Letyago.

24/9 I HATE MODELS + Sara Krin @ Bolgia – Bergamo

Info e prenotazioni: https://www.bolgia.it/ihatemodels/