10 grammi d’erba in casa a Pauli

Ieri a Pauli Arbarei i carabinieri della Stazione di Villamar hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un quarantottenne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine.

Questi era stato controllato nelle vicinanze della propria abitazione, nell’ambito di un servizio perlustrativo dei militari e li aveva subito fatti insospettire per il proprio atteggiamento sfuggente.

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare egli è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana in infiorescenze essiccate, di una pianta di canapa indiana coltivata in vaso, dell’altezza di un metro con infiorescenze, di materiale vario per il confezionamento dello stupefacente in dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà custodito in attesa di deposito presso i competenti uffici della Procura della Repubblica di Cagliari.