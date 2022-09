1/10 Simone Mor dj set @ Fam – Desenzano (BS)

Una delle tante belle cose di Fam, hot spot con un panorama che emoziona sul Garda, a Desenzano (BS), è che le proposte del locale variano sempre. La cosa facilità il divertimento, perché tra un vip party, una serata dedicata al gin e tanta musica dal vivo (…), i cocktail e i piatti d’eccellenza si gustano con ancora maggior piacere.

E cosa succede al Fam – Desenzano (BS) sabato 1 ottobre ’22? Il sound è decisamente ‘esplosivo’, grazie all’energia ed al sound del dj bresciano Simone Mor.

Nella sua famiglia la Musica e l’arte in generale, sono da generazioni fondamentali ingredienti di vita quotidiana, mai divenuti però una professione vera e propria… Il primo passo da dj Simone lo fa nel 2008. Da allora la sua carriera è in costante crescita, anche a livello europeo. Ha ormai un’agenda piuttosto fitta di ingaggi, ma nulla lo fa rinunciare a dedicarsi ad importanti progetti di produzioni musicali/remix portati avanti grazie alla collabrazione con studi ed etiche

La filosofia di Fam: Family & Lifestyle

Nello “slang” americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all’affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.