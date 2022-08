Villanovaforru, il 27 agosto in programma “La notte dei Pipistrelli”

L’associazione Terras, nell’ambito dei Percorsi Naturalistici del progetto Skill4Life-R-Evolution, comunica che il prossimo sabato 27 agosto 2022 si terrà a Villanovaforru (dalle 19.30 alle 21.30) “La notte dei Pipistrelli”

L’escursione dedicata allo studio della chirotterofauna urbana di Villanovaforru si terrà in Località Codramobas. Partenza prevista dai parcheggi del cimitero.

Grazie alla collaborazione con Turismo Marmilla, prima dell’evento, alle ore 18.00, sarà possibile visitare il Nuraghe Parco e il Museo “Genna Maria”.

L’attività è gratuita e rivolta ad un massimo di 25 persone. Verrà data priorità d’iscrizione a ragazzi tra gli 11 e 17 anni di età e alle loro famiglie.

Per iscriversi è necessario compilare il form: https://tinyurl.com/PercorsiNaturalistici

Per informazioni: skill4liferevolution@gmail.com

SKILL4LIFE®EVOLUTION nasce per rafforzare il “recupero” degli apprendimenti e della socialità dei minori attraverso lo sviluppo delle life skills emotive, relazionali e cognitive, con metodologie e approcci basati sulla natura (nature therapy e outdoor education). Intende fornire agli adolescenti una didattica – non formale – basata sulla valorizzazione delle esperienze in natura e sull’utilizzo di strumenti creativi che favoriscano lo sviluppo della consapevolezza e dell’autonomia, favorendo l’esercizio della sensorialità e sollecitando il pensiero critico.

SKILL4LIFE®EVOLUTION è un progetto promosso da Malik ETS in partenariato con l’Associazione Culturale Terras e Clean Coast Sardinia. É finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti al contrasto della povertà educativa al sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età.