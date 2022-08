Università, 65 milioni da Edisu per studenti in Piemonte

65 milioni di euro per 16mila borse di studio nell’anno accademico 2022-2023, la metà delle quali a disposizione degli studenti fuori sede. Questi i numeri principali del nuovo bando dell’Ente per il diritto allo studio universitario in Piemonte, presentato a Torino dal presidente Alessandro Cirio Sciretti e dalla direttrice generale, Donatella D’Amico. Il bando prevede un aumento degli importi delle borse di 900 euro per gli studenti fuori sede, 700 per i pendolari e 500 per gli studenti in sede.

sat/mrv