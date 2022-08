Un eroe a fumetti spiega la Sindrome di Ehlers-Danlos

Brancaleone, presentato il libro a fumetti di Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino. “L’Uomo Elastico” è successo di pubblico.

Brancaleone (Reggio Calabria). Presentato, presso la dimora del confino di Cesare Pavese, il libro a fumetti di Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, edito da Antea Edizioni e disegnato da Tiziano Riverso. L’evento rientra nel programma dell’Estate Culturale di Brancaleone 2022, promosso dalla Pro Loco di Brancaleone. Sono intervenuti Carmine Verduci, Presidente della Pro Loco di Brancaleone, e Tonino Tringali, proprietario della dimora del confino di Pavese, fiero e orgoglioso di aver ospitato questa presentazione, di un libro a fumetto di carattere sociale, che porta alla ribalta una patologia rarissima e sconosciuta, dalla quale è affetto Nunzio Bellino.

Visite e escursioni alla dimora di Pavese

La dimora del confino di C. Pavese oggi è visitabile grazie alla volontà del suo proprietario, che ha sapientemente recuperato il complesso edilizio, attraverso l’impegno e la promozione della Pro Loco di Brancaleone APS. Essa oggi è uno degli itinerari culturali della Calabria più apprezzato, in grado di promuovere, dal punto di vista culturale, la cittadina ionica, attorno alla quale sono stati costruiti anche percorsi escursionistici, che danno lustro al paese e a tutto il settore della filiera turistica e commerciale di Brancaleone, tutto l’anno.

L’incontro

Con i due autori, Bellino e Cossentino, ha dialogato il giornalista Sante Cossentino, che ha raccontato che il libro ” L’Uomo Elastico” è una sorta di spin- off del film ” Elastic Heart “, realizzato da Giuseppe Cossentino, qualche anno fa, e come i due progetti corrono parallelamente, avendo una forte risonanza internazionale.

Il giornalista, dopo aver introdotto l’idea del progetto ” L’Uomo Elastico”, passa la parola agli autori del libro-fumetto.

Un supereroe con sindrome di Ehlers-Danlos

“L’Uomo Elastico” è un libro a fumetti e racconta la vera storia di Nunzio, che si trasforma in un supereroe per i vicoli di Napoli e combatte contro una patologia subdola e sconosciuta, la Sindrome di Ehlers-Danlos, che ancora oggi è ricordata con il nome dei due scienziati francesi che l’hanno scoperta. Il volume, racconta lo sceneggiatore dell’opera, ha lo scopo di far conoscere questa patologia per incentivare la ricerca e combattere ogni forma di discriminazione. Un progetto “educational”, che vuole promuovere l’inclusione e la diversità. Ma l’autore sottolinea che non gli piace parlare di diversità, bensì di unicità, perché ogni essere umano è unico e irripetibile. E Nunzio Bellino, con la sua forza, il suo coraggio e il suo sorriso, è speciale, un vero e proprio simbolo contro ogni forma di violenza. A notare il suo talento è stata Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, su RAI 1, giornalista e conduttrice di grande sensibilità che fa davvero servizio pubblico. L’obiettivo dell’ “Uomo Elastico” a fumetti è quello di entrare nelle scuole e sensibilizzare non solo i grandi, ma anche i più piccoli, sulla tematica del bullismo. Non a caso, la scuola è uno dei primi luoghi, in cui questa spinosa realtà si manifesta.

A sua volta Nunzio Bellino, vero protagonista della serata, ha raccontato la sua storia ed ha recitato un commovente monologo sulla diversità, che ha colpito sensibilmente il pubblico presente.

Una serata davvero particolare, dunque, dove temi attuali, come il bullismo, la diversità, le malattie rare, la ricerca, hanno visto una grande partecipazione di pubblico. Questo evento culturale e sociale, è il caso di dire, si intreccia con la storicità suggestiva di Cesare Pavese, con un vero successo.

Sono state presenti le telecamere di Arte’s TV e Massmedia Comunicazione, che hanno ripreso l’evento e intervistato i protagonisti della serata.