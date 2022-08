Un dj set all’alba tra Porto Taverna e Cala Girgolu per presentare “Rocky Diver”

Il progetto di Chris Benoit esplora gli abissi tra elettronica e sound introspettivi. Tra i brani del nuovo ep un feat di Ivano Iai

Si chiama “Chris Benoit” il progetto musicale che incrocia la Sardegna e trova nell’isola ispirazioni e nuove suggestioni per raccontare un percorso artistico di esplorazione e rinascita. A realizzarlo due giovanissimi artisti bresciani l’autore e interprete Andrea Filippo ‘Fiore’ Soro ( di origini sarde) e il producer Gianluca ‘Gianluce’ Cancelli . Per presentare ufficialmente il loro primo extended play (EP) dal titolo “Rocky Diver” il duo ha scelto proprio la Sardegna concretizzando un lavoro nato nel 2019 alla ricerca di un suono in costante competizione con i propri limiti e confini, supportato da una vocalità introspettiva ed evocatrice.

Il progetto è stato presentato ufficialmente all’alba del 12 agosto con un dj set tra le dune di Porto Taverna e Cala Girgolu. Il live supportato da immagini di assoluta bellezza realizzate con l’ausilio di un drone presenta un mix dei brani dell’EP in uscita, con l’aggiunta di tre inediti.

Sullo sfondo dell’isola di Tavolara il videoclip propone 20 minuti di immersione profonda in suoni abissali e struggenti visioni di superficie.

I brani inseriti nel progetto galleggiano tra ritmi underground e Groove impetuosi che coinvolgono l’ascoltatore sulle onde del dancefloor. Non mancano nel progetto virate musicali improvvise che accompagnano verso una dimensione più profonda e introspettiva. A questo secondo filone appartiene “IAI” l’evocativo brano di chiusura realizzato con la collaborazione di Ivano Iai noto avvocato sardo e presidente del Consevatorio Canepa di Sassari che ha scritto per questo soggetto un testo in “limba“. “IAI” canta l’emersione, la rinascita: l’abbandono dei toni oscuri, il ritorno alla luce e all’amichevole abbraccio di un alba su una spiaggia di Sardegna. Ecco Il link per gustare un estratto montato ad arte del progetto “Rocky Diver” : https://youtu.be/deaBmMUQjuo.