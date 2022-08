Tron-la crypto con sigla TRX, è un progetto interessante che si distingue nel vasto settore delle crypto, scopriamone le ragioni.

Tron-la crypto con sigla TRX. Tutto è iniziato nel 2008, quando un genio, la cui entità è ancora sconosciuta ha creato Bitcoin , il concetto della blockchain e informato il mondo che una nuova forma d’investimento era possibile.

Una prima crypto che in poco tempo ha avuto grande successo e ottenuto le prime pagine di quotidiani finanziari e non, un “unicum” che ha portato alla nascita di molti altri progetti.

Tanti prodotti similari sono stati creati, se non clonati, ma tra gli stessi, alcuni di essi sono emersi da subito per la bontà e attrattività del progetto.

Una di queste è sicuramente TRON (sigla TRX), crypto fondata il 9 settembre 2017 a Singapore da un organizzazione senza fine di lucro.

Il creatore di Tron

Dietro alla struttura di Tron c’è un CEO molto conosciuto nel mercato asiatico e mondiale pur essendo ancora giovanissimo.

Parliamo ovviamente di Justin Sun, uno degli Under 30 più in vista del continente asiatico secondo Forbes e già creatore dell’app di messaggistica Peiwo ed ex rappresentante di Bitcoin per il mercato cinese.

L’organizzazione di Tron

Dietro a Sun c’è una fondazione che amministra, gestisce e sovraintende il progetto. Ente no profit, la fondazione Tron ha sede a Singapore e la missione di assicurare trasparenza, correttezza e pieno supporto a eventuali tecnologie d’integrazione con TRX.

La fondazione è organizzata come ente no profit che si deve solo autosostenere. Per la stessa non è infatti prevista la possibilità di portare “a casa” guadagni e i membri della stessa non beneficiano della distribuzione degli utili.

La tecnologia di TRX

Il sistema TRON incorpora una tecnologia peer-to-peer basata su una blockchain di proprietà, il cui obiettivo è quello di eliminare la presenza d’intermediari.

Il sistema di Tron è quindi uno storage distribuito, senza un unità centrale, allo scopo di permettere agli utenti di poter usufruire dei servizi di Tron dovunque si trovino e in qualsiasi momento, una configurazione perfetta per mettere in contatto diretto domanda e offerta.

Oltre alla blockchain, Tron è anche ovviamente una criptovaluta, denominata TRX. Questa crypto è una moneta poliedrica, in grado di supportare molteplici reti di blockchain e relative criptomonete (da Ethereum a Bitcoin e molte altre).

Un progetto a fasi

Un progetto ambizioso come quello di TRON (TRX) non può non avere un altrettanto lungimirante programma d’implementazione.

Quello di Tron è composto da 6 fasi che portano la moneta dalla sua prima espansione sul mercato a un successo consolidato.

Le fasi di sviluppo programmate da Tron sono le seguenti:

Exodus

Fase iniziale e attuale. In questo periodo l’obiettivo di Tron è quello di garantire funzionalità peer-to-peer tra fornitore e consumatore. Si tratta di una fase preparativa, considerata dai creatori di questa blockchain come di una fase di pre-lancio.

Odissey

A blockchain attiva e stabilizzata verrà curato il lancio e l’offerta di nuovi prodotti e contenuti. L’obiettivo è che gli utenti di Tron possano acquistare o noleggiare gli stessi tramite la crypto TRX.

Great Voyage

La grande riorganizzazione. A moneta lanciata e attiva verrà lanciata una ICO privata il cui scopo è quello di disciplinare ogni fase esecutiva ed economica della moneta.

In questa fase si prevede che Tron non sarà più solo uno strumento economico (pagamenti) ma anche uno strumento finanziario (investimenti).

Apollo

Espansione della fase precedente, in questa “sezione” l’offerta d’ICO sarà aperta a tutti gli utenti. La crypto di Tron verrò sostenuta in modo massiccio e tramite la blockchain verranno lanciati nuovi, esclusivi token.

Star Trek

Il gioco si fa serio, e in questa fase Tron diventerà parte attiva di una piattaforma di gioco innovativa in grado di offrire giochi e funzionalità d’intrattenimento.

Questa fase è considerata strategica, perché punta ad attaccare uno di quei settori che è considerato un “megatrend” del futuro.

Eternity

Fase della consacrazione. In questa fase la piattaforma di gioco sarà attiva e consolidata, diventando centro di attenzione (e guadagno dell’intero progetto).

Come si può facilmente notare dal cronoprogramma di Tron, questa moneta ha progetti ambiziosi in mente, per la felicità di consumatori e investitori, che possono investire sulla stessa acquistandola sull’Exchange KuCoin.