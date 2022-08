Prosegue la Rassegna “Tra Cortili, Giardini e Piazzette – terza edizione” organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in sinergia con il Consorzio Turistico Due Giare, i Comuni e le Pro Loco aderenti, il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo Sport e del MIC Direzione Generale dello Spettacolo.

Dopo l’apertura del cartellone ad Isili, “Tra Cortili, Giardini e Piazzette – terza edizione” si sposta domenica 14 Agosto a Baradili in Piazza Santa Margherita dove, a partire dalle ore 22,30, sarà di scena lo spettacolo “Viaggio nella Musica d’Autore” che vede protagonisti Gianluca Podda alla chitarra, Giusy Murgia Onnis voce ed Enrico Atzeni alle tastiere.

Gli artisti presenteranno un vero e proprio racconto sonoro, esplorando i più accattivanti repertori dei cantautori italiani “moderni” (Ermal Meta, Bersani, Cremonini ecc.) senza tralasciare quella che è la produzione internazionale, da Chico Buarque a Consuelo Velàsquez.

Un live magicamente incastonato in una sera d’estate, per cercare di far rivivere nel pubblico, le stesse emozioni che generazioni di ascoltatori hanno provato.

Oltre un’ora di canzoni, aneddoti e curiosità sulla produzione artistica di autori nei quali è inscindibile il rapporto tra arte e vita.

Lo spettacolo sarà replicato lunedì 15 Agosto alle ore 22.00 presso la Casa Museo di Albagiara.

Martedì 16 Agosto spazio poi all’Italian Style a Gonnosnò dove il Museo dell’Arte Contadina ospiterà alle ore 22.00 il frizzante concerto “The Italian Mood Project” animato da David Costantino (voce e narrazione), Daniele Serpi (pianoforte), Giovanni Alborghetti (contrabbasso, basso) e Massimo Cadeddu (batteria).

Si tratta di un originale progetto che vanta nel suo repertorio un’ attenta selezione dei più popolari brani swing e classici italiani dagli anni ’40 agli anni ’60, alcuni riferimenti orgogliosi di grande successo della cultura napoletana del secolo scorso e una raffinata interpretazione di alcune canzoni contemporanee di grandi cantautori italiani noti in tutto il mondo.

Un viaggio piacevole per scoprire l’affascinante e coinvolgente Italian Style, sicuramente graditissimo anche al pubblico dei turisti. Uno spettacolo brillante, firmato da David Costantino, eclettico cantante, che da più di venti anni lavora su esecuzioni di indiscutibile effetto con una performance professionale impeccabile. Tra gli artisti più interpretati: Domenico Modugno, Fred Buscaglione, Renato Carosone, Caruso, Quartetto Cetra, Luciano Tajoli, Paolo Conte e tanti altri.

La Rassegna “Tra Cortili, Giardini e Piazzette – terza edizione” conclude infine i suoi appuntamenti di Agosto 2022 con un omaggio ai più piccoli che il 25 Agosto alle ore 21,30 presso la Sede operativa di Palazzo d’Inverno “Centro di Produzione Culturale Move The Box” in Via Indipendenza, 1 a Villa Verde (Or), potranno gustare il delizioso spettacolo “Il Pifferaio Magico” della Compagnia calabrese Teatrop. Il racconto prende vita dall’unione di parola, musica e disegno.

In particolare, i disegni sono eseguiti con la innovativa tecnica della sand art, l’arte di manipolare e trasformare la sabbia in figure. Queste vengono realizzate disegnando su un piano luminoso, per poi essere proiettate su un grande schermo. I disegni di sabbia appaiono, scompaiono e si trasformano al ritmo della musica e al suono delle parole.