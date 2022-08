Torna “Calasetta Accessibile e Sostenibile”, dal 2 al 4 settembre

In serata, dalle 18 alle 20, spazio al laboratorio per bambini ‘Prendere un granchio’, organizzato dal MACC – Museo d’Arte Contemporanea di Calasetta e a cura di Davide Volponi.

Il titolo del progetto nell’immaginario collettivo indica un errore grossolano, il raggiungimento di un risultato molto inferiore a quello sperato. Un modo di dire che deriva dalla pesca di un granchio con la canna, che normalmente per il pescatore è fonte di delusione, dal momento che si tratta di una preda inutile, che in certi casi può anche danneggiare la lenza. Tuttavia il granchio in altre culture è simbolo di prosperità, tenacia e determinazione; infatti con pazienza si muove tra scogli e acque agitate e segue il suo cammino. Nel laboratorio verranno quindi utilizzati dei vecchi pali tondi di staccionata ormai desueti e abbandonati per la creazione di un oggetto a forma di granchietto. Sarà un piccolo simbolo della giornata, che ogni partecipante potrà portare con sé a casa in ricordo di questa sua partecipazione, testimone discreto ma severo del valore del rispetto dell’ambiente che ci circonda e del suo impegno per la salvaguardia.

Sempre dalle 18 alle 20, ma tutti i giorni, è inoltre previsto il laboratorio ‘Alghe e Argento’, curato dall’artista Luisa Siddi e adatto a tutte le età.

È un viaggio attraverso il tempo, dalle origini della fotografia alle applicazioni contemporanee a impatto zero. Il percorso si modula in tre serate, nelle quali si sperimentano i materiali e si esplora il territorio alla ricerca di ciò che occorre per creare delle stampe all’argento, in particolare la posidonia, seguendo le tracce di una fotografia essenziale. Il metodo è quello della ricerca collettiva e della sperimentazione del proprio segno originale.

Alle 22 poi, presso la Torre Sabauda, lo show più atteso della manifestazione: Mario Tozzi ed Enzo Favata in ‘Mediterraneo, le radici di un mito’.

Uno scienziato della terra e un musicista che ha trasformato la melodia sarda in un’inconfondibile cifra stilistica: un binomio perfetto per mettere in scena una narrazione elegante e seducente di quel mare che circonda la Sardegna e Calasetta stessa. Tozzi, scienziato noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, e Favata, sassofonista jazz apprezzato nella scena internazionale, raccontano il nostro mare attraverso il particolare punto di vista della geologia e della musica, al confine tra passato e futuro. È un incontro che rivela allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione creata dalle ere geologiche.

Stessa ora e stessa location per lo spettacolo di sabato, un concerto di musica Jazz con il Francesca Corrias e Paolo Carrus Jazz Quintet.

Alla voce di Francesca e al piano di Paolo si uniscono infatti il contrabbasso di Filippo Mundula, la batteria di Gianrico Manca e il sax di Massimo Carboni. Il quintetto favorisce un delicato equilibrio tra arrangiamento e libertà espressiva, muovendosi agilmente tra gli standards del songbook statunitense, con rielaborazioni utili a ottenere soluzioni originali. Gli arrangiamenti del Maestro Carrus esaltano la forma tradizionale del combo, in cui la swingante sezione ritmica sostiene abilmente la dirompente vocalità della Corrias, che dialoga con il timbro raffinato del sax tenore.

Domenica mattina alle ore 8.30, per proseguire poi sino alle 13, scatta la 10° edizione di Calasetta in Bike, a cura della Sulcis Bike Cross Country di Carbonia.

Ritrovo e partenza sono previsti al Palazzetto dello Sport; il percorso si articola tra strade sterrate, scogliere, asfalto e alcuni brevi tratti tecnici. Un percorso nel complesso adatto a persone con una buona preparazione atletico-tecnica.