Tennistavolo: conferenza presentazione Torneo internazionale Città dei Candelieri

Mercoledì 31 agosto alle ore 12 presentazione del 3° Trofeo Internazionale Città dei Candelieri nella sede dell’Intergemio di Sassari.

Terza edizione del Trofeo internazionale di tennistavolo “Città dei Candelieri” con ben 12 giocatori di A1 e A2 che animeranno il PalaSantoru di Sassari dal 2 al 4 settembre.

La manifestazione organizzata dal Tennistavolo Sassari, che comprende anche il XVI Memorial Stefano Ganau-Sergio Visioli, verrà presentato mercoledì 31 agosto alle ore 12 presso la sede dell’Intergremio di Sassari, in via Infermeria San Pietro. Una scelta che consolida ulteriormente il rapporto tra la società sassarese, l’Intergremio e Sassari come città dei Candelieri, entrati dal 2013 nel patrimonio dell’Unesco. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Sassari e dalla Regione Sardegna-

Nel corso della conferenza stampa saranno presentati la formula del torneo e i giocatori.

Qualche anticipazione sui partecipanti. A Sassari arriva il numero 8 del ranking italiano: Alessandro Baciocchi, del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Ci sarà Antonino Amato della Marcozzi Cagliari (A1) che ha vinto la prima edizione del trofeo. Con lui il compagno di squadra Campos Valdes Jorge Moises.

Naturalmente sarà l’occasione per vedere in azione anche il terzetto del Tennistavolo Sassari, che dopo aver fatto i playoff promozione da matricola, intende restare ambiziosa e schiera i confermati Poma Marco e Ashimiyu Ganiyu Adebayo, e il nuovo acquisto Marco Bressan, classe 2000, ex Castelgoffredo e Genova, attualmente numero 30 del ranking italiano.