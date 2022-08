Successo estivo a Poltu Quatu

Il turismo internazionale sceglie il borgo nel nord dell’isola per la varietà delle proposte, come l’ultimo nato Bonbonniere Poltu Quatu.

POLTU QUATU (SS), agosto 2022. Un successo senza precedenti, quello registrato a Poltu Quatu per la stagione 2022: nel clou dell’estate, il borgo incastonato tra le rocce nel nord della Sardegna si attesta come destinazione prescelta dal turismo internazionale, grazie alla varietà dei servizi a portata di mano, ma anche meta prediletta per trascorrere una serata coinvolgente al neonato Bonbonniere Poltu Quatu.

Qui la sera diventa una vera e propria esperienza da vivere in allegria, una gioia per il palato con le diverse proposte da assaporare mentre si viene rapiti dallo spettacolo che gli artisti portano avanti sul palco fronte mare, fino a coinvolgere il pubblico in un crescendo di emozioni: creato da Joe Fournier a Londra, Mykonos e Tulum, Bonbonniere è il club di tendenza voluto dal management del Grand Hotel Poltu Quatu per l’intrattenimento serale nel borgo della Sardegna.

Ballerini e performer provenienti da tutto il mondo si alternano in una coreografia che si snoda dalla sala al palcoscenico, con un continuo cambio di costumi e di ruoli ad esaltare la bravura degli artisti, includendo anche momenti di ilarità e acrobazie con varietà di musiche dagli anni 50, in chiave moderna, al vibe latino travolgente al pop.

“Il successo della strategia, impostata sin dallo scorso anno, ha portato a Poltu Quatu un pubblico internazionale che è sempre alla ricerca di novità e di esperienze per vivere al meglio la propria vacanza” – afferma Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality che gestisce Poltu Quatu dal 2021. “Ed è così che abbiamo voluto creare un percorso abbracciando l’intero arco della giornata, per far vivere Poltu Quatu sia di giorno che di notte, con tante proposte diverse.”

Inglesi, americani, brasiliani, svizzeri, francesi, spagnoli, australiani e tedeschi, insieme agli italiani, hanno scelto questo angolo di Sardegna facendo registrare continui picchi di occupazione sin dall’apertura, con un crescendo fino alla piena occupazione: il Grand Hotel Poltu Quatu è così un crocevia di nazionalità felici di scoprire o riscoprire questa terra e le sue bellezze naturali, per poi animarsi di sera con tutte le attività che il borgo offre.

Si va così dal mare alle spiagge, dalle escursioni in barca all’Arcipelago di La Maddalena proprio davanti al fiordo alla scoperta dell’entroterra, dalle attività sportive che vedono nel club Heaven un punto di riferimento senza eguali in tutta la zona, fino alle attività serali, dall’aperitivo alla Terrace du Port alla cena gourmet con vista mozzafiato al Tanit, fino all’intrattenimento serale che quest’anno vede protagonista Bonbonniere Poltu Quatu.