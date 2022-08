Solidarietà per la famiglia di Martin

“A tutte le persone che hanno avuto la grande fortuna di conoscere Martin, qualsiasi contributo in questo momento è gradito per aiutare la famiglia ad affrontare le spese funerarie. La famiglia e gli amici stretti – si legge – vi ringraziano con tutto il cuore”.

In poche ore, grazie a più di 480 donazioni, sono stati raccolti sulla piattaforma GoFundMe oltre undicimila euro in segno di solidarietà verso i familiari del cameriere 31enne morto in pieno centro a Cagliari dopo essere stato investito da un bus, sabato scorso.

Remesha Martin Elvis King era arrivato a Cagliari dal Burundi che era ancora un bambino. Inizialmente aiutato dalla Caritas, ne era poi diventato un collaboratore. Aiutava sempre gli altri ed era molto conosciuto in città, anche per il suo ruolo di mediatore culturale.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/raccolta-per-martin

