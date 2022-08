Solenni festeggiamenti per i 70 anni dell’incoronazione della statua della Madonna del Rimedio

Quest’anno ricorre il 70° anniversario dell’incoronazione del simulacro di Nostra Signora del Rimedio. Il Comitato, presieduto dal Rettore della Basilica monsignor Gianfranco Murru, con la supervisione dell’Arcivescovo Roberto Carboni, ha elaborato un programma speciale che punti ad evidenziare e sottolineare la portata pastorale e gli elementi spirituali dell’evento.

“Celebrare la festa di Nostra Signora del Rimedio – si legge in una nota diffusa dal Comitato che promuove i festeggiamenti – offre l’opportunità di celebrare il Figlio: Maria è la sorgente stessa della nostra vita cristiana; la Vergine continuamente offre alla Chiesa, ma anche a ogni uomo sofferente nel corpo e nello spirito, il rimedio per i dolori e per le fatiche. Negli ultimi mesi la comunità arborense si è preparata, e si sta preparando all’evento, con i pellegrinaggi vicariali e con le conferenze mariane. Ha riempito di gioia la decisione di papa Francesco di mandare, come suo inviato speciale, cioè come legato apostolico, il suo vicario generale per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica Maggiore di San Pietro in Vaticano: il cardinale Mauro Gambetti. Il giovanissimo cardinale (con i suoi 56 anni, tra i più giovani del Sacro Collegio) è conosciuto dal nostro arcivescovo, entrambi sono frati minori conventuali”.

Settanta anni fa il legato pontificio cardinal Federico Tedeschini, arciprete della Basilica Vaticana, ma anche camerlengo e vescovo di Velletri, mandato da Papa Pio XII, proveniente da Roma, fu accolto alla stazione dei treni di Oristano dall’arcivescovo Fraghì, dalle autorità civili e militari e da una enorme folla, che lo scortò fino a piazza Cattedrale. Furono giorni di festa che culminarono col solenne rito dell’incoronazione della statua della Madonna: il cardinale posò la finissima corona d’oro sul capo della Vergine, mentre concesse al canonico Mastino di incoronare il Bambino Gesù. Le cronache e le fotografie dell’evento, unitamente agli interessanti dati emersi dalla ricerca storica, curata da alcuni membri del Comitato, sono stati pubblicati in un volume celebrativo, che verrà presentato e distribuito il 27 agosto prossimo, nel salone San Domenico a Oristano.

La festa del Rimedio ha avuto come prologo, il 28 agosto, la processione col venerato simulacro, dalla Cattedrale alla Basilica.

Il 28 agosto hanno preso il via anche le novene: quella tradizionale (con inizio alle ore 17) e quella per le famiglie delle ore 21.

Il 7 settembre giungerà in città il legato apostolico, cardinal Gambetti: sarà accolto dall’arcivescovo Carboni, dall’Episcopato sardo, dalle autorità e dal popolo di Dio. Attendiamo il messaggio di papa Francesco e la sua benedizione.

L’8 settembre si celebrerà la festa popolare del Rimedio, con la prima messa alle ore 5 e poi le messe, una a ogni ora, fino alla concelebrazione presieduta dal nostro arcivescovo alle ore 18.

Il 9 settembre oltre le tradizionali celebrazioni, un appuntamento sentito e toccante sarà la messa coi malati e i volontari, presieduta dal delegato diocesano per la Pastorale della sofferenza. A coronamento dei festeggiamenti è previsto un gran concerto sinfonico.

Programma

SABATO 27 AGOSTO 2022

Ore 20 · Auditorium San Domenico (Via Lamarmora) – Presentazione del volume celebrativo “Nostra Signora del Rimedio di Oristano. Storia, fede e devozione” (Camelia Edizioni)

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

Solenne Processione verso la Basilica

Ore 21 · Trasporto del simulacro, con partenza dalla Cattedrale, attraversando il centro storico, piazza Roma, via Tirso, via Cagliari, Ponti Mannu fino alla Basilica del Rimedio

Novene in Basilica

(dal 29 agosto al 6 settembre)

Ore 17 · Rosario comunitario e Novena tradizionale

Ore 18 · Santa Messa, con omelia

Ore 20.30 · Rosario comunitario

Ore 21 · Seconda Novena

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE

Solennità di N.S. del Rimedio, Patrona dell’Arcidiocesi Arborense

70° Anniversario dell’Incoronazione

Sante Messe, ore: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Ore 16,30 – Celebrazione dei Secondi Vespri Capitolari

Ore 18, Piazzale della Basilica, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Eminentissimo Cardinale Mauro Gambetti, Vicario Generale di Sua Santità e Arciprete della Basilica di San Pietro, Inviato Speciale del Papa. Concelebrano gli Arcivescovi e Vescovi della Sardegna; i Presbiteri arborensi e aleresi

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022

Natività della B.V. Maria, Festa Popolare del Rimedio

Sante Messe: ore 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 17

Ore 18, Piazzale della Basilica, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’ Arcivescovo Metropolita di Oristano e Vescovo di Ales e Terralba S.E. Rev.ma Mons. Roberto Carboni

Ore 21, Santa Messa conclusiva presieduta dal Rettore Mons. Gianfranco Murru

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022

Festa della B.V. Maria Salus Infirmorum

Sante Messe, ore: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Ore 17, in Basilica Concelebrazione Eucaristica per i malati presieduta dal Delegato diocesano per la Pastorale sanitaria Padre Gianluca Longobardi, OFM Capp.

Ore 20, Santa Messa conclusiva presieduta dal Rettore Mons. Gianfranco Murru

Ore 21, Concerto Sinfonico