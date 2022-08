Slalom Città di Usini 2022, Team Arrangiati: 8 piloti al via

Appuntamento alle porte per il Team Arrangiati: al II Slalom Città di Usini si schiererà con otto validi piloti. Ciascuno di loro cercherà di far valere le proprie qualità: nel prossimo fine settimana daranno indubbiamente tutto in quel di Usini (SS)

In N1600, Martino Mura porterà per la prima volta al via la sua Citroen Saxo.

Più folto di “Arrangiati” sarà il gruppo S, dove Fabio Cadau e Battista Sias saranno al via – rispettivamente in classe S2 ed S3 – entrambi su A112. Antonio Brundu cercherà di farsi valere a bordo della sua Fiat Uno in classe S4.

Nel gruppo E1, Francesco Pinna e Giuseppe Cocco andranno all’attacco della concorrenza in E1 1600 T, entrambi su Renault 5 GT Turbo. A puntare forte sulla vittoria assoluta ci saranno Fabio Angioj su Predator ed Enrico Piu su Formula Gloria: i due correranno in E2SS 1150.

Il programma della gara – organizzata dal Team Osilo Corse – prenderà avvio sabato pomeriggio quando saranno svolte le verifiche di rito. Domenica si accenderanno i motori a partire dalle 9.30 con manche di ricognizione prima del via delle manches di gara.