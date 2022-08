Siniscola e Orosei: date agosto vaccini anti-Covid 

Siniscola e Orosei: L’ASL n. 3 di Nuoro comunica le date per la vaccinazione anti-Covid nel Distretto Socio Sanitario di Siniscola:

Poliambulatorio di Siniscola, località Isalle/Sant’Efisio – sabato 20 e sabato 27 agosto, dalle 9.00 alle 13.00

Poliambulario di Orosei, via Sebastiano Satta – venerdì 12 e venerdì 26 agosto, dalle 15.00 alle 18.00

Sono coinvolte in questa fase della campagna anti-Covid, per la somministrazione della quarta dose, tutte le persone di 60 o più anni e quelle fragili di 12 o più anni (affette dalle patologie indicate nell’Allegato 2 della circolare emanata dal Ministero della Salute lo scorso 11 luglio), per i quali sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Come prenotarsi

Prenotarsi è semplice ed è possibile farlo in modi diversi:

– online, collegandosi al sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it;

– per telefono, chiamando al numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00);

– presso gli sportelli ATM (Postamat) degli uffici postali;

– tramite i portalettere.