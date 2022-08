Settembre Oristanese: cultura, fede, tradizione, sport

Sono due feste che fondono festeggiamenti civili e religiosi nei confronti dei quali tutta la comunità manifesta un attaccamento particolare. Ma il Settembre oristanese da sempre è importante per la grande quantità e varietà di eventi che è capace di proporre”.

I festeggiamenti per la Madonna del Rimedio, che quest’anno celebra il 70esimo anniversario dell’incoronazione del simulacro, e per Santa Croce, ma anche S.Efisio e San Michele, sono i momenti centrali del settembre oristanese.

“In omaggio alla migliore tradizione oristanese proponiamo un calendario ricco di eventi e di appuntamenti per tutti i gusti – spiega il Sindaco Massimiliano Sanna -.

Un mese ricco di appuntamenti tra arte, religione, spettacolo, musica e sport, nel solco di una lunga tradizione oristanese. È il Settembre oristanese che da domani ritorna in città con un’ampia offerta di eventi.

Tra questi mi piace citare l’evento del 24 settembre: “Amana, suoni tra terra e cielo”.

Sarà una produzione musicale originale che oltre a proporre buona musica vuole valorizzare la Torre di Mariano. Giangi Cappai, DJ e musicista, selezionerà brani musicali, suonerà la tastiera elettronica, e sarà accompagnato da un trio d’archi fondendo musica elettronica e classica.

I musicisti si esibiranno dall’ultimo piano della Torre Mariano, sfruttando il passaggio di luce all’imbrunire. Le immagini della performance saranno trasmesse da maxischermi posizionati ai piedi della torre e successivamente rilanciate sul web promuovendo la suggestione del connubio tra la musica e la scenografia offerta dalla torre medievale”.

“Nel ricco cartellone, curato dal Comune in collaborazione con Fondazione Oristano, Pro Loco e tante associazioni e soggetti privati, spiccano gli appuntamenti sportivi, dal torneo internazionale di pallacanestro con la Dinamo Sassari ai tornei di tennis, di bocce, all’Open water di Torre Grande al ciclismo, coordinati dall’Assessorato allo sport, ma anche il Festival del Gusto promosso da Confesercenti e Slow food in collaborazione con l’Assessorato alle attività produttive – aggiunge l’Assessore Faedda -.

Purtroppo quest’anno non sarà possibile organizzare al Foro boario, in piazza Pintus, i tradizionali appuntamenti legati ai festeggiamenti civili di Santa Croce a causa della presenza del cantiere per la sistemazione di quell’area.

Non cambiano gli appuntamenti religiosi che rispettano la tradizione, mentre i festeggiamenti civili, con un bell’omaggio a Fabrizio de Andrè e un Festival di musica sarda, si spostano in piazza Duomo”.

Programma

Giovedì 1

Ore 19.30 | Giardino dell’Antiquarium Arborense

Aperitivo culturale e presentazione libro “Il complotto dei Calafati” di Francesco Abate. A cura della Fondazione Oristano. Ingresso su prenotazione allo 0783 791262

Ore 21 | Teatro San Martino – Concerto del Duo Sardo, Vincitore del Contest Un’isola di musica 2020, Lucia Porcedda, clarinetto e Federico Battista Melis, pianoforte. Musiche di Debussy, Schumann, Messager e Piazzolla. A cura della Scuola Civica di Musica e dell’Associazione Culturale Musicale Ellipsis

Venerdì 2 – Domenica 4 settembre

Nuovo Palazzetto dello Sport – 2° Torneo internazionale “Eleonora d’Arborea Città di Oristano” con Dinamo Banco di Sardegna, Monaco, Hapoel, Lubiana. A cura della Oristano Basket

SOE – Scuola Oristanese di equitazione. Tappa Salto Ostacoli Circuito Mipaf. A cura della Scuola Oristanese di Equitazione

Lunedì 5 – Sabato 10 settembre

Torre Grande – Tennis Club ’70 – Torneo master finale Circuito Head Giovanile (10-12-14-16). A cura del Tennis Club’70

Lunedì 5 – Domenica 11

Circolo bocciofilo | Via Ciusa, 1 – Gara regionale di bocce. A cura del Circolo Bocciofilo Oristanese

Giovedì 8 – Sabato 10

Giardino Hospitalis Sancti Antoni – Mostra Concorso fotografico “Umbralunghe”. A cura di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Oristano e Storia Vagante di Olmedo

Venerdì 9

Ore 20.30 | Santuario Nostra Signora del Rimedio – Concerto Coro Gospel Loving Star

Sabato 10

Ore 21 | Piazza Cattedrale – Concerto Willos “Una notte irlandese”. A cura dell’Ente Concerti Alba Pani Passino

Domenica 11

Gara regionale amatoriale ciclistica “Coppa Santa Croce XIII Edizione – 2° Memorial Beppe Meloni”. A cura della G.S. Amatori Oristano

Ore 19 | Sala conferenza Hospitalis Sancti Antoni – Classicamente Celebri, melodie tra opera e cinema. Arpa Tiziana Loi, soprano Federica Cubeddu, violino Luigi Zucca

Martedì 13

Ore 21.30 | Piazza Cattedrale – Festa di Santa Croce: “Tributo a Fabrizio De André. Banditi e campioni”. In collaborazione con l’Associazione Santa Croce

Mercoledì 14

Ore 21.30 | Piazza Cattedrale – Festa di Santa Croce. Festival di musica sarda in collaborazione con l’Associazione Santa Croce

Sabato 17

Ore 9/13 – 15/19 | Massama – Giornate del Romanico. Visita all’Oratorio delle Anime

Ore 15.30 | Sala conferenza Hospitalis Sancti Antoni – Proiezione docufilm “Ad maiora. Vittime di una malattia invisibile”. A cura del Comitato Fibromialgici Uniti – Italia Odv

Ore 17.30 | Centro Documentazione Sartiglia (Via Eleonora 15) – “Caccia al tesoro. Alla scoperta dei tesori della Sartiglia”. Prenotazioni: 0783303159 – organizzazione@sartiglia.info

Ore 18.30 | Teatro S.Martino – Inaugurazione mostra Cinema Ariston. A cura del Cinema Ariston

Ore 21 | Piazza del Popolo – Festa di Sant’Efisio. Rassegna corale “Voci dal Giudicato d’Arborea”. A cura dell’Associazione Culturale Eleonora d’Arborea

Domenica 18

Ore 9/13 – 15/19 | Massama – Giornate del Romanico. Visita all’Oratorio delle Anime

Ore 9 | Piazza Eleonora d’Arborea – Mezza Maratona del Giudicato. A cura dell’Associazione Mezza Maratona del Giudicato di Oristano

Ore 15 | Piazza Roma – Raduno delle Fiat Barchetta

Ore 21 | Piazza del Popolo – Festa di Sant’Efisio. Commedia Sarda

Lunedì 19

Ore 18 | Giardino Hospitalis Sancti Antoni – Presentazione degli “Atti del corso regionale in diritto antidiscriminatorio”. A cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Oristano

Venerdì 23

Ore 18.30 | Sala Conferenze Hospitalis Sancti Antoni – Presentazione del libro “Uno sguardo nel buio” di Simona Piras

Sabato 24 – Domenica 25

Torre Grande – 12° Open Water Challenge (Sinis Sup – Wing Marathon – Windsurfer Class). A cura di A.S.D. Eolo Beach Sports

Sabato 24

Ore 10/13 – 16/19 – Giornate Europee Patrimonio. Visite guidate gratuite al Museo Antiquarium Arborense, Torre medievale di Portixedda, Torre di Mariano II, Pinacoteca Carlo Contini, Gran Torre di Torre Grande

Ore 19 | Piazza Roma – “Àmana” suoni tra terra e cielo. Dj set e trio d’archi con Giangi Cappai

Domenica 25

Ore 10/13 – 16/19 – Giornate Europee Patrimonio. Visite guidate gratuite al Museo Antiquarium Arborense, Torre medievale di Portixedda, Torre di Mariano II, Pinacoteca Carlo Contini, Gran Torre di Torre Grande

Ore 8.30 | Piazza Roma – Raduno regionale Vespa Club. A cura del Vespa Club Oristano

Martedì 27

Ore 21.30 | Parco della chiesa di San Giovanni dei fiori – Storie e miti racchiusi tra le costellazioni del cielo. In collaborazione con l’Associazione Culturale Eleonora d’Arborea Oristano

Mercoledì 28

Ore 21 | Piazza Cattedrale – Concerto anni ’60 e ‘70

Giovedì 29

Ore 21 | Piazza Cattedrale – Giobbe Covatta in “Sei gradi”. Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria sul sito dromosfestival.it. Spettacolo inserito all’interno della prima edizione del Festival sostenibile delle peschiere

Silì | piazza San Michele – Festa di San Michele

Giovedì 29 – Venerdì 30

Torre Grande – Tennis Club ’70 – Torneo Circuito Open. A cura del Tennis Club ’70

Venerdì 30 – Sabato 1° Ottobre