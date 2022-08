Sestu, prove del campionato regionale Kart

Ai nastri di partenza la quinta prova del campionato regionale Karting Aci, il grande ritorno dei kart nel territorio di Cagliari. Da sabato 3 a domenica 4 settembre il circuito di Sestu Go, nelle campagne di Sestu, ospita il penultimo round del campionato regionale destinato ai tanti appassionati di questa disciplina sportiva in forte crescita, in quanto attira un numero sempre più alto di appassionati.

Fitto il programma predisposto dagli organizzatori di Shardana Motosport.

Si comincia sabato 3 settembre dalle 9 alle 17, con le prove libere, rigorosamente non ufficiali, per tutte le categorie alle quali si rivolge questa quinta prova del campionato regionale: 60 Mini, 125 Junior, 125 Senior, Kzn Junior, Kzn e Kz Over.

Domenica 4 settembre, dalle 9 alle 10, spazio invece alle prove libere ufficiali, mentre dalle 10.30 fino alle 11:15 sono previste le qualificazioni per la composizione della griglia di partenza relativa a ciascuna delle categorie. Alle 11:30 comincia invece la quinta prova del campionato regionale di Karting all’interno del circuito sestese, primo banco di prova per il rinnovato direttivo regionale di Aci Cagliari.

L’ingresso al pubblico è gratuito.

Maggiori informazioni intorno all’evento sulle pagine social www.facebook.com/accagliari, www.facebook.com/shardanamotorsport, https://www.facebook.com/sestugo