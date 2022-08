Sardegna, incendi: a Usellus in fiamme 12 ettari

Su un totale di dieci incendi occorsi in data 9 agosto, se ne segnalano tre per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Tra gli incendi di maggior rilevanza divampati nella giornata odierna, si “guadagna” la prima pagina quello scoppiato – verso le 16.00 – presso le campagne di Usellus (OR), in località “Brabaxiana”, che ha percorso 12 ettari di pascolo e macchia. Nei minuti in cui scriviamo – ore 19.20 – sono ancora in corso le operazioni di spegnimento: a coordinarle sono le Stazioni del Corpo Forestale di Villaurbana, Ales e il GAUF di Fenosu (coadiuvate dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Fenosu, Sorgono e Bosa).

Rimanendo in provincia di Oristano ma spostandoci nel comune di Fordongianus, segnaliamo un rogo in località “Tirso”: sono andati in fumo 2 ettari di cespugliato. Lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa.

Nella provincia del Sud Sardegna sono invece le fiamme divampate nella periferia del comune di Ballao a far parlare di sé. Sul posto è intervenuta la Stazione del Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. L’incendio è stato domato alle 15.50: 0,4 ettari di bosco sono stati vittima della forza distruttrice del fuoco.

