Sardegna, incendi: a Serdiana in fiamme 1 ettaro di uliveti e pascoli cespugliati

Su un totale di diciassette incendi occorsi in data 2 agosto, se ne segnala uno per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Tra i diciassette incendi divampati in data odierna nell’Isola, ha spiccato per pericolosità quello sviluppatosi a Serdiana (località “Acqua Sa Murta”). Il rogo ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di uliveti e pascoli cespugliati a ridosso della SP387: per tale ragione è stato necessario l’invio sul posto della pattuglia dei Carabinieri.

Lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Dolianova (giunta sul posto con due unità e un pick-up dotato di modulo AIB), coadiuvata dal Gruppo GAUF di Cagliari, nonché dal personale CFVA eliportato a bordo del velivolo proveniente dalla base di Villasalto. Sono inoltre intervenute due squadre di volontari delle associazioni SAF di S’Andrea Frius e MA.SI.SE. di Sinnai.

