Sardegna, incendi senza soluzione di continuità: la settimana si apre con 13 roghi

Su un totale di tredici incendi occorsi in data 29 agosto, se ne segnalano quattro per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Nel momento in cui scriviamo (ore 20.10), tra i quattro incendi di maggior gravità che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei, si segnala che ve ne sono due ancora in corso, precisamente a Villanovaforru (in località “Salocanas” le fiamme si stanno accanendo su un terreno destinato al pascolo) e a Nule (un rogo sta interessando un area boschiva sita in località “Sae Cossittu”).

Gli altri due incendi rilevanti sono divampati in provincia di Nuoro. A Sindia, in località “Matta Inza”, sono andati in fumo circa 3 ettari di pascolo nudo. Lo spegnimento dell’incendio è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa. A supportarli, una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Macomer, una della Compagnia barracellare di Sindia e una dei Vigili del Fuoco di Macomer.

Presso le campagne di Nuoro, in località “Maria Frunza”, le fiamme hanno percorso una superficie di 500 mq di oliveto. Provvidenziale per evitare danni più cospicui è stato l’intervento della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. Sul posto anche una squadra del Gruppo di Analisi ed Uso del Fuoco (GAUF) di Nuoro, due dell’Agenzia Forestas del cantiere di Nuoro ed una di volontari dell’associazione di Nuoro Protciv Nuorese.

