Sardegna, incendi: mezzi aerei a Usellus e Macomer

Su un totale di tredici incendi occorsi in data 25 agosto, se ne segnalano due per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Tra gli incendi di maggior gravità occorsi in data odierna, si segnalano quelli divampati a Usellus e Macomer.

Nel primo comune citato, sito in provincia di Oristano, si è verificato un rogo in località “Fonte Piraferta”. Le fiamme hanno avvolto una superficie di circa 2 ettari di pascolo nudo e 0,5 ettari di eucalipteto. Provvidenziale per evitare danni peggiori è stato l’intervento della Stazione del Corpo Forestale di Villaubana, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. Sul posto anche tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Usellus, Villaubana e Pau, una della Compagnia barracellare di Gadoni, una dei VVF di Ales e una dei volontari delle associazioni di Oristano.

A Macomer (NU), invece, un incendio ha percorso un’area di bosco e pascolo alberato (superficie coinvolta ancora da quantificare) presso “Sa Tanca Manna”. Lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri proveniente dalle basi del CFVA di Fenosu, Bosa, Ala’ dei Sardi e dal Canadair 20 proveniente da Olbia. A supporto è intervenuta anche una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Macomer e una dei VVF di Macomer.

