Sardegna, incendi: a Bolotana in fiamme 20 ettari

Su un totale di undici incendi occorsi in data 3 agosto, se ne segnala uno per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Tra gli undici incendi divampati in data odierna in Sardegna, ha spiccato per pericolosità ed ettari bruciati (circa 20) quello sviluppatosi in provincia di Nuoro, nel territorio del comune di Bolotana (località “Sedda e Rughes).

Le operazioni di spegnimento (terminate alle 18.17) sono state coordinate dalle stazioni del Corpo Forestale di Bolotana e di Macomer, coadiuvate dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla base del CFVA di Anela, di Farcana, di Bosa e di Fenosu (il Super Puma).

Sono inoltre intervenuti il G.A.U.F. (Gruppo analisi utilizzo del fuoco) di Nuoro e le squadre di Forestas, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Si è reso anche necessario l’ausilio di due Canadair provenienti dall’aeroporto di Olbia.

