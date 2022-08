Sardegna, incendi: a Burgos necessario l’intervento dei mezzi aerei

Su un totale di tredici incendi occorsi in data 18 agosto, se ne segnala uno per la cui soppressione il Corpo forestale ha fatto ricorso ai mezzi aerei del sistema regionale antincendio

Gli incendi continuano a non dare tregua al territorio di Burgos (SS), già duramente colpito nei giorni scorsi dai roghi (ultimo in ordine cronologico quello registrato martedì 16 in località “R. Truveinerva”). Nella giornata odierna si segnala quello sviluppatosi in località “Burgos”: le fiamme hanno percorso una superficie di circa un ettaro di bosco di roverella e lecci.

Lo spegnimento è stato coordinato dalla Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela e di Farcana. E’ intervenuta anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Burgos – Istrallai e una squadra Compagnia barracellare di Bottida.

