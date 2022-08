Sardegna in fiamme: 11 incendi, salvata una testudo

Ammontano a 11 gli incendi occorsi sul territorio regionale nella giornata di domenica 7 agosto. Per sopprimere 3 di questi, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale è ricorso all’utilizzo, oltre che delle squadre a terra, anche dei mezzi aerei.

Dalle prime luci dell’alba i mezzi aerei regionali sono stati impegnati in operazioni di bonifica a terra dell’incendio divampato in località Ea Bona, comune di Calangianus. Dalle 8.00 sono stati impegnati anche due Canadair provenienti da Olbia. Le operazioni di spegnimento, presidio notturno e bonifica sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Calangianus, coadiuvate dal personale elitrasportato giunto sull’evento a bordo dei mezzi ad ala rotante provenienti dalle basi elicotteri di Limbara, Anela, Alà dei Sardi, e dagli appartenenti alla Stazione Forestale di Tempio e addetti del gruppo Gruppo Analasi Utilizzo del Fuoco del Servizio territoriale del CFVA di Tempio.

advertisement

Numerosi componenti dell’apparato regionale antincendio hanno partecipato, avvicendandosi alle operazioni in tutte le fasi dell’evento. Sono intervenute undici squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Tempio, Bitti, Orune, Bultei, Oschiri, Luras, Santa Teresa di Gallura, Sant’Antonio di Gallura e Torpè, così come due squadre dei VVF provenienti da Tempio e Olbia e da numerose squadre di volontari delle associazioni di Tempio, Arzachena, Palau, Santa Teresa di Gallura, Olbia, Trinità D’Agultu .

L’incendio ha percorso una superficie valutabile in circa 80 ettari di sughereta. Le operazioni iniziate nel pomeriggio della giornata di sabato si sono concluse domenica. La mattina, durante la bonifica, è stato rinvenuto e tratto in salvo un esemplare di Testudo Marginata, tartaruga ancora diffusa in Gallura ma in pericolo di estinzione e tutelata dalla Convenzione di Washington. Il personale forestale ha provveduto alla sua reidratazione e l’ha successivamente rilasciata in una zona consona e sicura.

Il secondo grande incendio è esploso alle ore 17.00 circa, in località Tanca Romita, Comune di Siliqua. Spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siliqua e coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi de CFVA dil Marganai e Pula. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Iglesias, i VVF di Iglesias e quattro squadre di volontari delle associazioni di Siliqua, Villamassargia e Iglesias.

Un altro incendio è divampato quasi un’ora dopo in agro del Comune di Norbello, località Sant’Ignazio. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Sorgono e dagli addetti del GAUF del Servizio territoriale di Oristano. All’intervento due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Abbasanta e Sedilo, una squadra dei VVF di Abbasanta e quattro squadre delle Compagnie barracellari di Abbasanta, Norbello, Soddì e Paulilatino.