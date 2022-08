Sardegna Film Commission festeggia i suoi 10 anni

Sardegna, 10 anni di Film Commission: L’isola al centro del Festival di Venezia

Sardegna, 10 anni di Film Commission: L’isola al centro del Festival di Venezia

La Sardegna Film Commission festeggia i suoi primi 10 anni di attività.

Un decennio che ha dato vita a un tessuto di talenti e produzioni “made in Sardegna”, alla creazione di racconti inediti per il piccolo e grande schermo e all’ideazione di progetti originali e opportunità formative pionieristiche per l’ecosistema audiovisivo isolano.

advertisement

«Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti dalla Film Commission in questi dieci anni, che verranno celebrati nella nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia dove i film sardi, in numero crescente, si sono anno dopo anno fatti riconoscere per forza espressiva, originalità creando un proprio spazio nel cuore del pubblico –

dichiara l’assessore regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Andrea Biancareddu –

La Regione sostiene con convinzione l’investimento nel comparto audiovisivo, sempre più essenziale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, per la capacità di creare opportunità di lavoro e alta specializzazione dei professionisti, dei produttori, degli autori e delle istituzioni coinvolte».

La celebrazione a Venezia

La celebrazione di questo importante traguardo avviene a Venezia in occasione della 79° edizione della mostra dell’Arte Cinematografica, dal 31 agosto al 10 settembre. Dieci anni in dieci giorni, in cui l’isola sarà al centro del più grande evento istituzionale audiovisivo italiano con una ricca programmazione di appuntamenti quotidiani.

In particolare, saranno quattro conferenze nel palinsesto delle Giornate degli Autori, dedicate ai temi della sostenibilità insieme al MITE e al Premio Solinas, della parità di genere nella filiera audiovisiva con Women in Film, dell’alta formazione tra innovazione e mestieri classici del cinema e dell’animazione come modello di industria creativa emergente per i talenti “made in Sardegna”.

Ospiti testimonial e collaborazioni

Tra gli ospiti testimonial della propria esperienza in Sardegna, Marta Donzelli, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, Stefania Divertito, portavoce del Ministero della Transizione ecologica, Annamaria Granatello, presidente del Premio Solinas, Cristian Jezdic, vice presidente di Cartoon Italia, Adrian Wootton, direttore della film commission londinese con cui la Sardegna Film Commission rinnova la partnership esclusiva.

Con loro dialogherà Nevina Satta, direttrice della Sardegna Film Commission.

Anche nella collaborazione con Cinecittà Luce, all’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, la Sardegna Film Commission racconterà i primi dieci anni di vita in qualità di ente regionale di governance per il cinema e l’audiovisivo.

Il primo evento per il pubblico italiano si terrà il 6 settembre alle ore 14.00 e sarà fruibile anche in diretta streaming sul sito dell’Italian Pavilion, mentre la seconda presentazione, dedicata al pubblico internazionale, si terrà l’8 settembre alle ore 12.00 e anch’essa sarà fruibile in streaming.

Dichiarazioni del presidente della Film Commission Gianluca Aste

«Non potevamo non festeggiare il nostro decimo compleanno a Venezia dove tutto è cominciato nel 2012 –

dichiara il presidente della Film Commission, Gianluca Aste –

Da allora di strada ne è stata percorsa molta, dai primi protocolli green agli Oscar.

Quando il settore pubblico investe con coraggio sui giovani e sulla ricerca, può dare vita a progetti pilota pionieristici, genera fiducia nelle istituzioni e si realizza un’innovazione che non può essere separata dal concetto di comunità, ovvero dalla rete di competenze e relazioni che inizia a identificarsi con nuovi spazi e nuove pratiche per fare cinema, capaci di rigenerare ambienti e culture».

In un decennio la Sardegna Film Commission ha creato un ecosistema green nell’isola in grado di accogliere esponenzialmente produzioni nazionali e internazionali e ha dato vita a progetti di formazione in collaborazione con importanti partner quali il Cartoon Media, Centro Sperimentale di Cinematografia, Cartoon Italia, Rai Ragazzi, Premio Solinas, WIF e Doc/It.

Anteprima mondiale del film Bentu di Salvatore Mereu

Proprio alle Giornate degli Autori, di cui la Sardegna Film Commission è partner, sarà presentato il 7 settembre in anteprima mondiale il film Bentu di Salvatore Mereu, unico film italiano in competizione alle Giornate degli Autori.

Il film, liberamente tratto da “Il vento e altri racconti” di Antonio Cossu, è prodotto da Viacolvento in associazione con il CELCAM dell’Università di Cagliari e coprodotto da ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico – con il contributo economico del MIC, Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e audiovisivo e il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission.

Tra gli interpreti, il ruolo di Raffaele è affidato a Peppeddu Cuccu, l’attore che nel 1960, da bambino aveva recitato in Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta.

Angelino è invece interpretato dal giovanissimo Giovanni Porcu di Ollastra.

Partnership con TBA21 e Ocean Space

Per il secondo anno consecutivo si rinnova la partnership con TBA21 e Ocean Space, nel comune impegno di valorizzare il ruolo che le arti visive e l’animazione possono avere come dispositivi narrativi particolarmente efficaci nell’affrontare i temi del climate change, della sostenibilità ambientale e della biodiversità.

Quest’anno gli appuntamenti a Venezia sono due:

una proiezione speciale nell’ambito del Cinema Galleggiante venerdì 2 (Isola di Giudecca), e un workshop di animazione sabato 3 settembre, presso la sede dell’Ocean Space in Campo San Lorenzo.

Entrambi gli eventi raccontano l’esperienza di location scouting esperienziale che ha visto un gruppo di artisti visuali – Petrit Halilaj, Derek Di Fabio, Raffaela Naldi Rossano, Alvaro Urbano – e un team di animatori del progetto NAS – New Animation in Sardegna – Riccardo Atzeni, Erica Meloni, Barbara Pirisi, Matteo Porcu – fare ricerca nell’area del Parco Nazionale dell’Asinara lo scorso luglio, accompagnati dagli scienziati e dai ricercatori del Parco.

Dall’esplorazione nascono quattro cortometraggi animati che raccontano le peculiarità di questo arcipelago e testimoniano l’impegno della FSFC per fare dell’isola un luogo di ricerca interdisciplinare ad alto contenuto innovativo.

Incontri quotidiani di networking

Infine, dall’1 al 10 settembre, presso lo spazio di Isola Edipo, si terranno degli incontri quotidiani di networking con produttori e giornalisti nazionali e internazionali, per promuovere la Sardegna insieme ai compagni di quest’avventura:

lo storico partner Accademia Enogastronomica COI, le distillerie Silvio Carta con i gin Grifu e Boi Saffron, il Mirto Ricetta Storica, l’amaro Bomba Carta e i vini Vermentino di Gallura DOCG Superiore e il Cagnulari IGT, formaggi Argiolas, i prodotti della filiera del grano duro Sardo Sole e i dolci Esca.