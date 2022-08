Inaugurazione parco Fitness Italia Academy domenica a Santa Teresa Gallura



inaugurazione parco Fitness Italia: 1° Parco Fitness in un porto del Mediterraneo. Struttura sportiva inclusiva con accesso GRATUITO

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 EVENTO INAUGURALE PORTO TURISTICO SANTA TERESA GALLURA

Giornata formativa ed esibizione di Gaggi Yatarov – pluricampione italiano di calisthenics finalista di Italian’s Got Talent .

Taglio del nastro ore 19:00 segue dimostrazione.

Parteciperanno:

NADIA MATTA – Sindaco di Santa Teresa Gallura

SAMANTA COPPI – Assessore con delega alla Sanità e ai servizi sociali FABRIZIO SCOLAFURRU – Assessore con delega al turismo e allo sport GIAN BATTISTA SPOSITO – Presidente Silene Multiservizi DOMENICO NICOLAI – Delegato al Porto

EVENTI COLLATERALI:

CORSO DI ABILITAZIONE PER PARCO FITNESS TRAINERS (SOLO 12 POSTI DISPONIBILI) Trainers: Gaggi Yatarov, Vittorio Pinna (Responsabile Parco Fitness Italia Academy) Solo su prenotazione – numero limitato – Costo 195,00 euro IINFO E PRENOTAZIONI: www.eagleassociation.it

SCREENING POSTURALI –Valutazione statica e dinamica della colonna vertebrale e del bacino in modo non invasivo (senza raggi X). In occasione dell’inaugurazione dell’Academy Parco Fitness Italia, presso il porto nuovo di Santa Teresa Gallura, in collaborazione con Sardegna For You e Obiettivo Salute – si svolgeranno screening posturali , per la valutazione di una corretta postura.

Si Parte alle ore 10:00 di domenica 4 settembre

Solo su prenotazione – numero limitato – COSTO 35 euro (solo durante l’evento) IINFO E PRENOTAZIONI +39 391 793 8045 CAMMINATA METABOLICA – La camminata metabolica, è un’attività ginnica che si sviluppa all’aperto, partirà dalla città di Santa Teresa Gallura alle 19:00 e arriverà al porto nuovo, dove i partecipanti potranno usufruire del Parco Fitness, comprendendo le potenzialità dello stesso. Solo su prenotazione – numero limitato – partecipazione GRATUITA Trainers: Ada Scarone

IINFO E PRENOTAZIONI + 39 347 388 6514

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EVENTO –

ORGANIZZA: EAGLE ASSOCIATION in collaborazione con:

Comune di Santa Teresa Gallura

Porto di Santa Teresa Gallura

Silene Multiservizi Surl

Ichnelios S.C.arl

E-agle group

Sardegna For You

Obiettivo Salute Sassari

Eagle Green service

Avis Provinciale Olbia Tempio

Avis Provinciale Sassari

Avis Comunale Santa Teresa Gallura