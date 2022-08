“Il ponte sullo Stretto è un simbolo di unione tra la Sicilia e l’Europa e consentirebbe la creazione di tantissimi posti di lavoro”. Così, a Palermo, il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: “Ma quando penso al potenziamento delle infrastrutture mi riferisco non solo alle strade, ma anche alla tecnologia: è assurdo che in gran parte della Sicilia non sei connesso al mondo, non riesci a telefonare, non puoi utilizzare Internet”.xd8/vbo/gsl