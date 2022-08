Sabato 27 sarà di nuovo Ferragosto a Castelsardo

SABATO 27 SARA’ DI NUOVO FERRAGOSTO A CASTELSARDO

Torna lo spettacolo pirotecnico interrotto dalla pioggia

CASTELSARDO – Sabato 27, nella città dei Doria sarà di nuovo Ferragosto. Verrà infatti riproposta la notte dei fuochi, interrotta, la sera del 15 agosto, a causa delle condizioni meteo avverse, dopo appena pochi spari.

advertisement

“L’amministrazione si è messa subito a lavoro per cercare di recuperare l’appuntamento tanto desiderato –

afferma Valeria Sini, assessore alla cultura e spettacoli –

e sabato 27 invitiamo tutti a godersi la musica in programma e ad ammirare lo spettacolo pirotecnico dalle terrazze della Fortezza dei Doria”.

Viene confermata la serata già prevista per il 27 agosto, con lo spettacolo di musica Dj revival “Ma che ne sanno i 2000” con dj Alex Mas ed il “Commissario”, che chiude il ciclo di serate di musica da ballo nell’onda del ricordo, iniziata a Luglio con la serata anni 80.

A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di fine estate e, a seguire, saliranno sul palco due Dj che hanno fatto parlare tanto di loro:

Marco Carpentieri e Rossano Prini, noto come Dj Ross.

Marco Carpentieri è uno dei Dj italiani più richiesti nei fashion club del nostro paese. Oltre ad essere un artista affermato, è anche un grande comunicatore, non a caso l’artista romano è ospite fisso nei party più esclusivi.

Marco è infatti noto per la proverbiale carica energetica dei suoi Dj set, per una scrupolosa e attenta tecnica di mixaggio ma soprattutto per le sue coinvolgenti selezioni musicali e in alcuni dei migliori club d’Italia e party importanti come la Chiusura del 66° Festival del Cinema di Venezia, Zapata di Stoccarda, Fiera di Lugano (Swiss), Fashion week Milano, Evento Bulgari St. Moritz.

E’ stato anche fra i protagonisti di festival internazionali come Heauen Outdoor in Olanda, Ultra Musical Festival Messico e tanti altri.

Dj Ross, è invece uno dei nomi più noti della scena dance italiana. La sua carriera inizia negli anni ’90 come Dj resident in alcuni dei top club del Nord Italia.

Nel 2007 approda a M2O, la Radio Danza Nazionale più importante d’Italia.

Oggi gestisce la ‘Bang Record’, etichetta discografica che, in poco tempo, è diventata un punto di riferimento per chi opera nel settore, in Italia e all’estero.

Purtroppo non è stato possibile recuperare subito la serata, prevista per il 15, con Mark Lanzetta, il violinista elettronico italiano più acclamato all’estero, sabato prossimo sarà infatti ospite in una discoteca tra le più importanti di Riccione;

si conta però di vederlo esibirsi a Castelsardo appena possibile.