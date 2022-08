Romano Prodi ospite a LiberEvento

A LiberEvento Ospite d’eccezione Romano Prodi con tre uniche tappe in Sardegna.

In arrivo Nicola Gratteri con Antonio Nicaso, Roberta Bruzzone e Gherardo Colombo

Si preannuncia un’altra settimana ricca di appuntamenti culturali per la rassegna letteraria LiberEvento.

Lo strepitoso scenario del Chiostro di San Francesco è pronto per accogliere il 16 agosto alle 21.30 Romano Prodi, ospite d’eccezione per quest’undicesima edizione del Festival, in dialogo con il giornalista Vito Biolchini. Ex presidente della Commissione Europea, due volte presidente del Consiglio, politico, economista e dirigente d’azienda italiano, Prodi, presenterà il suo ultimo libro “L’Europa” (Rizzoli Illustrati 2022) nelle uniche tre tappe sarde ad Iglesias, Calasetta (Torre Sabauda ore 22, modera Carlo Floris) e Carbonia (Villa Sulcis ore 21.30, modera Carlo Floris), rispettivamente il 16, 17 e 18 agosto.

Sarà un viaggio dalla ricostruzione postbellica alla caduta del muro di Berlino, dall’abolizione delle frontiere alla moneta unica, dal suffragio universale ai referendum, dalla ricerca scientifica all’Erasmus, fino alla recente, dolorosa uscita della Gran Bretagna.

Durante la presentazione in programma ad Iglesias, ci sarà anche l’intervento musicale a cura dei Tenores di Neoneli.

Il 17 agosto sempre al Chiostro di San Francesco di Iglesias, a salire sul palco alle 21.30 saranno Nicola Gratteri e Antonio Nicaso che presenteranno il libro “Complici e Colpevoli” (Mondadori 2021), intervistati da Cristina Castellotti, Capostruttura per i programmi informativi di Radio3. Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo, mentre Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta.

La carovana di LiberEvento si sposterà poi a Masainas il 20 agosto. La piazza Belvedere ospiterà alle 21.30 la criminologa Roberta Bruzzone che presenterà il suo libro “Versace. Autopsia di un delitto impossibile” (Rai Libri 2022). La Bruzzone ricostruisce le tappe fondamentali del delitto Versace, una storia torbida e intricata, ipotizzando piste alternative per quello che si può a tutti gli effetti definire “un’indagine imperfetta”.

La settimana si chiuderà il 21 agosto a Villamassargia presso i Giardini di Casa Casula, con Gherardo Colombo che presenterà, in dialogo con Carlo Floris, il suo libro “Una vita vale tutto” (Garzanti 2022). Tema della serata sarà “Salvare una vita per salvare il mondo intero. Un concetto semplice, ma al contempo dal potere fortissimo. Perché a volte bastano un gesto o uno sguardo per aiutare una persona, un piccolo passo verso qualcosa di più grande”.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione, fatta eccezione per l’evento di Calasetta con Prodi.

Per info e prenotazioni: www.liberevento.it

Liberevento è organizzato dall’Associazione Contramilonga con la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica.

Direzione Organizzativa: Maura Porru

Coordinamento eventi musicali: Fabio Furia

Con il contributo di: Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Portovesme S.r.l, Scuole Boccaccio, Alice Surgelati, Soc. Coop. Euralcoop, Comune di Iglesias, Masainas, Teulada, Macomer, Gonnesa, Carbonia, Calasetta, Portoscuso, Villamassargia, Sogaer, Cagliari Airport Library e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna.

In collaborazione con: Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, Cantine Aru-Iglesias, Cantine di Calasetta, Janas Escursioni.

Media partner: Radio 3, Radio Arcobaleno, Ajò Noas.