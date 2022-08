“Rock n’ Beer 2022” al via a Carbonia

L'”A.E.B.V. – O.N.L.U.S.” ha realizzato anche quest’anno, a Valledoria, la settima edizione del “Rock n’ Beer” che si svolgerà dal 5 all’ 8 agosto prossimi.

Il “Rock n’ Beer” nasce con lo scopo di promuovere un intero territorio affiancando gli spettacoli musicali di vario genere alle tipicità artigianali ed eno-gastronomiche della nostra isola. All’interno dell’area ove si svolge la manifestazione, buona parte dello spazio è dedicata agli stand di espositori locali e di diverse parti della Sardegna, che sfruttano i flussi importanti di visitatori per promuovere i prodotti artigianali ed enogastronomici che caratterizzano la Sardegna.

Il Rock n’ Beer è promozione, valorizzazione del territorio e rispetto per l’ambiente. Durante i tre giorni di festa insieme con le diverse associazioni sportive e culturali del territorio si operano collaborazioni rivolte alla promozione di questa parte dell’Anglona e, soprattutto, si cerca di far conoscere le sue peculiarità in modo tale da trasmettere il messaggio che in Sardegna non si vive di solo mare. Diverse sono le opportunità di forme di turismo attivo che possiamo offrire attraverso una rete sinergica di sforzi che, proprio grazie al Rock n’ Beer, si uniscono con l’unico obiettivo di far conoscere il nostro prodotto turistico, dalle escursioni in canoa al birdwatching nell’area SIC del fiume Coghinas, dal parapendio alle passeggiate a cavallo piuttosto che le visite guidate nelle Chiese principali di Valledoria e del territorio.

Il Rock’N Beer o Festival della Birra si ripropone di ritornare ad essere una certezza nel panorama della proposta estiva del nord Sardegna e degli eventi dell’Estate 2022 a Valledoria.L’evento riporterà sul suo palco lungo 50 metri ,15 band insieme alle 30.000 persone che hanno vissuto l’evento nell’ultima edizione.

La nuova edizione, si svolgerà in una pianura immersa nel verde di circa 11.500 metri quadrati, situata subito fuori il centro abitato nella strada che collega il paese alla spiaggia principale di San Pietro a Mare.

La posizione del Festival è strategica e centrale, facile da raggiungere e nelle vicinanze è presente un’ampia area adibita a parcheggio e stazione bus.

Sulle note di vari artisti, il Rock’N Beer valorizzerà i prodotti locali con numerosi stand, dove si potranno degustare le specialità locali in un’ottica di valorizzazione del territorio attraverso le eccellenze che è in grado di esprimere.

Ogni giorno a partire dalle ore 21 si esibiranno cinque band locali, nazionali ed internazionali, per un calendario fitto di eventi da non perdere.

La Smart Card di Rock’N Beer

Le attività ed i servizi del Festival saranno aggregati all’interno di una smart card con tecnologia contactless.

La smart card sarà accompagnata da un’App mobile che guiderà il turista sugli orari delle attività ed i servizi collaterali disponibili.

I possessori della card, nel periodo della manifestazione, potranno usufruire di promozioni legate all’evento. Oppure, all’interno dell’evento, potranno, tramite delle meccaniche, accumulare dei punti che potranno essere utilizzati per poter godere di servizi all’interno delle aziende convenzionate o dell’evento stesso. Ovvero i punti accumulati durante la manifestazione si potranno trasformare in un’escursione in canoa od in una serata di degustazione di prodotti tipici. L’evento è sostenuto dalla ragione Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari con il programma Salude&Trigu e dal Comune di Valedoria.

Il calendario degli appuntamenti

VENERDI’ 5 AGOSTO

Ore 18:00: Apertura stands prodotti etno-gastronomici-artigianali della Sardegna

Ore 18:00: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna

Ore 19:00: Artisti da strada e attrazioni per i bambini

Ore 20:00: BlackBoard – Rock Band

Ore 21.30: Super Wizard – Rock Band

Ore 23.00: Blaze Bayley – Rock Band

Ore 00.30: Grade 2 Rock Punk

Ore 02.00: Tributo Metallica Magnetica cover band proveniente da Valledoria

Ore 03:10: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna.

***

SABATO 6 Agosto

Ore 18:00: Apertura stand prodotti etno-gastronomici-artigianali della Sardegna

Ore 18:00: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna

Ore 19.00: Artisti da strada e attrazioni per i bambini

Ore 20:00: Strange Caravan – Rock Cover

Ore 21.30: Floyd Experience – Tribute Pink Floyd

Ore 23.00: Nanowar Of Steel – Rock Band

Ore 00.30: The Real Mckenzies – Celtic Punk Canadese

Ore 02.00: Mr.Pig – Rock Band

Ore 03:10: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna

***

DOMENICA 7 AGOSTO

Ore 18:00: Apertura stand prodotti etno-gastronomici-artigianali della Sardegna

Ore 18:00: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna

Ore 19.00: Artisti da strada e attrazioni per i bambini

Ore 20:00: Rock Project Band – Rock Cover

Ore 21.30: Vision Divine – Power Metal

Ore 23.00: Ignite – Hardcore Punk

Ore 00.30: Giacomo Voli – The Voice of Rock

Ore 02.00: Bulgaro&Friends – Rock Cover

Ore 03:10: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna.

***

LUNEDI’ 8 AGOSTO

Ore 11:00: Escursione in battello Foce del Coghinas

Ore 11.00: Escursione in canoa discesa lungo il Fiume Coghinas sino alla sua Foce

* Le escursioni sono prenotabili durante tutto il corso del Festival in un apposito stand. Alla prenotazione si riceverà un kit (sacca e maglietta MB) per partecipare alle gite