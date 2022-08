ROCCE ROSSE BLUES SI FA IN DUE – DOPPIO CONCERTO- VENERDI’ 5 AGOSTO – SIMONA MOLINARI E IRENE GRANDI SUL PALCO DI CARDEDU

Cardedu 04.08.2022 – Travolgenti, potenti, versatili e morbide, le voci di Simona Molinari e Irene Grandi sul palco della rassegna Rocce Rosse Blues, uno dei punti d’arrivo del festival targato 2022, venerdì 5 agosto, le straordinarie artiste saranno in concerto nello spazio unico e inconfondibile del Lungomare di Museddu a Cardedu.

Dalle 21.30, il colore vocale delle due soliste echeggerà nella spiaggia di Cardedu. Nella magnifica cornice della costa orientale sarà il fascino delle due artiste straordinarie, a farsi interprete del raffinato programma di eventi dell’edizione numero 31.

Aprirà la serata una delle più grandi voci della nuova generazione jazz e swing italiana. Simona Molinari porta sui più bei palchi italiani il suo “Petali in tour – teatri e dintorni” prodotto e organizzato da Baobab Music&Ethics.

La Molinari presenta al pubblico i brani del suo nuovo album “Petali” uscito per BMG lo scorso 1 aprile che ha riportato l’artista sulla scena discografica con la sua eccezionale vocalità e raffinatezza nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica. Al centro di “Petali” c’è la vita con il suo mistero e una donna piena dell’istinto e della volontà necessari per viverla fino in fondo.

I nove brani su cd, digitale ed LP che compongono il nuovo album, sono attraversati da un’idea di rinascita e sono caratterizzati da inedite sonorità pop eleganti e sofisticate valorizzate dalla produzione di Fabio Ilacqua che segnano una svolta nel percorso artistico di Simona Molinari.

In questi otto anni di assenza dalla scena discografica Simona Molinari si è dedicata ai tour, ha esplorato nuovi mondi artistici più efficaci per esprimersi, è diventata madre, ha recitato nel film “C’è tempo” di Walter Veltroni ma soprattutto ha cercato e trovato se stessa.

L’album “Petali” è stato preceduto da tre anticipazioni “Davanti al mare”, “Tempo da consumare” e “Lei balla sola” e tre sono i brani che portano la firma della stessa Simona, “Il solito viavai”, “Un libro nuovo”, “La tua ironia

Irene Grandi salirà sul palco per la seconda parte della serata con il suo IO in Blues e la sua musica. Quella musica che è come guardarsi allo specchio, quella che è grinta, rabbia, tenerezza.

Quella musica che è Irene Grandi, la cui inconfondibile voce sa tessere blues e storie italiane, alternando una vena rock sincera e partecipata alla genuina voglia di misurarsi con le regole del pop. Venerdì 5 agosto sarà accompagnata da quattro eccezionali musicisti, per il suo tour iniziato a Giugno e dedicato alle radici di Irene, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco, nelle quali ha ottenuto un imprinting che ha poi sviluppato in uno stile personale e riconoscibile.

In IO in blues c’è spazio per cantare come in un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues.

Dopo il successo del debutto da protagonista in Prima Mondiale con “The Witches Seed”, spettacolare e immersiva opera rock firmata da Steward Copeland, prosegue il tour di “IO in Blues” con nuovo slancio e una serie di date che la vedranno protagonista fino a settembre.

“IO in Blues” è l’atto d’amore di una delle più importanti cantanti italiane ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso, direttamente o indirettamente, immortale un genere che è alla base tutta la musica moderna che conosciamo; lo troviamo nel soul e nel rap, nel jazz e nel rock, nel funk, ovunque.

Il Blues è una madre che tutti accoglie e tutti ama, indistintamente. Etichette come la Stax, la Alligator e altre ancora, hanno prodotto un’autentica rivoluzione, in un periodo nel quale la segregazione sociale, e dunque culturale, era la regola.

“IO in Blues” è anche un tributo appassionato alle radici di Irene, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco, nelle quali ha ottenuto un imprinting che ha poi sviluppato in uno stile personale e riconoscibile.

Irene Grandi è un’artista che ha sempre cercato di cambiare pelle, per mettersi in gioco, per sperimentare. Lo dimostrano le sue collaborazioni più diverse che sono andate dai grandi standard italiani e internazionali riletti in chiave jazz con Stefano Bollani alla video arte dei Pastis, dal pop della sua splendida carriera solista all’opera rock come protagonista di The Witches Seed, composta da Stewart Copeland.

Sul palcoscenico di Rocce Rosse Blues si uniranno a Irene Grandi il basso di Piero Spitilli, la batteria di Fabrizio Morganti, la chitarra di Max Frignani e l’hammond di Pippo Guarnera.

Tra le note della musica dell’edizione numero XXXI, un messaggio di forte collaborazione possibile grazie al patrocinio dei Comuni di Cardedu e di Loceri, della Regione Sardegna, Assessorato della Cultura e del Turismo e Fondazione di Sardegna.

Orario spettacoli ore 21.30 – E’ caldamente consigliato l’uso della mascherina.

Prevendite: Box Office Cagliari – V.le Regina Margherita n° 43, tel. 070/657428.

Info: www.roccerosse.it