Ritornano ad Alghero i Concerti Riviera del Corallo di Arte in Musica

Ritornano ad Alghero i Concerti Riviera del Corallo,

appuntamenti con la musica da camera, a cura dell’associazione Arte in

Musica nell’ambito della programmazione del Festival del Mediterraneo

2022 e con la direzione artistica di Ugo Spanu.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel chiostro della chiesa gotico-catalana di San Francesco.

Non solo organo quindi con la Rassegna Internazionale che in queste

settimane sta registrando una grande partecipazione di pubblico agli

eventi nel duomo di Santa Maria. Anche i Concerti Riviera del Corallo,

come la Rassegna Organistica, godono del patrocinio del Ministero della

Cultura, della Regione Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione

Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio

regionale della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Camera di

Commercio di Sassari – Progetto Salude&Trigu, di Chilivani Ambiente, del

Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Si inizia lunedì 22 agosto alle 21 nel chiostro della chiesa di San

Francesco con I Sileni, ensemble di flauti composto da Vanna Sanna,

Alberto Sannia, Letizia Pirino, Matteo Sechi, Nicola Roggio, Luigi

Pinna, Aurora Bellu e Martina Porcheddu. Eseguiranno un programma che

spazierà dal 1600 fino all’Opera: G. Holst, _First Suite op.28 in Mi

B_; W. A. Mozart, _Concerto in sol maggiore K.313 per flauto e orchestra

di flauti_ (solista e direttore Tony Chessa); K. e F. Doppler, _Andante

e Rondó per due flauti solisti e orchestra di flauti _(Nicola Roggio e

Martina Porcheddu); Gershwin,_ Favourites _(arrangimento di R. Kerner

per ensemble di flauti); E. Nazaret,_ Odeon_; Z. Abreu, _Tico Tico No

Fubà_.

Mercoledì 24, sempre alle 21 a San Francesco, Walter Agus (pianoforte)

e Massimiliano Pani (violino) saranno protagonisti di _Italian

Promenade_, composizioni di grandi autori italiani del 1700

reinterpretate nel XIX e XX secolo: di Nicola Antonio Porpora _Sonata

per Violino in Sol maggiore, Op.12 No.2_ (Ferdinand David), di Tomaso

Antonio Vitali _Ciaccona in Sol minore_ (Ferdinand David), di Antonio

Vivaldi _Sonata per Violino Re maggiore, RV 10_ (Ottorino Respighi) e di

Arcangelo Corelli _Sonata per Violino in Re minore, Op.5 No.12 ‘La

Folia’_ (Fritz Kreisler).

Il giorno successivo, giovedì 25, ancora alle 21, il quintetto di fiati

Shardana (Tony Chessa flauto, Sara Pisano oboe, Michele Garofalo corno,

Giovanna Virdis fagotto, Marcello Melis clarinetto) proporrà un

programma che comprenderà brani di diversi generi, non solo del

repertorio classico.

Infine, sabato 27 agosto sempre nel chiostro di San Francesco alle 21

ritorna l’Ensemble Enarmonia (Alessandro Puggioni violino I, Alessio

Manca violino II, Valentino Marongiu viola, Paolo Tedde violoncello,

Sergio Fois contrabbasso) con l’evento musicale dedicato al Quintetto

classico: di W. A. Mozart, _Divertimento in Re magg per archi KV 136_ e_

Divertimento in Fa magg per archi KV 138_, di M. Reger _Andante lirico,

WoO III/7_, di P. Tchaikovskij _Elegia per archi “In memoria di Ivan

Vasil’evich Samarin”_, di J. Sibelius _Romanza per orchestra

d’archi op. 42_ e di F. Mendelssohn _Sinfonia per archi n.2 in Re

magg. MVW 2_.

Note biografiche

Concerto 22 agosto, I Sileni:

È un ensemble di flauti formato da 8 ragazzi tutti allievi

del Conservatorio L. Canepa di Sassari, iscritti ai corsi accademici di

primo e secondo livello di flauto, nella classe del Prof. Tony Chessa.

Il gruppo è formato da vari membri della famiglia del flauto traverso,

dal l’ottavino al flauto basso. Hanno suonato insieme per la prima

volta nel 2017 durante i flute ensemble dei corsi estivi “Musica e

Natura” di Porto Torres tenuti dal Maestro A. Amenduni, organizzati

dall’Ass. Musicando Insieme. I ragazzi hanno al loro attivo già

diversi concerti e concorsi come singoli e gruppi cameristici. Hanno

frequentato vari corsi di perfezionamento con importanti Maestri e

flautisti del panorama internazionale. Partecipano inoltre a stagioni

concertistiche, festival e manifestazioni organizzate dal Conservatorio

di Sassari e associazioni regionali. Tra i prossimi progetti

dell’orchestra oltre alla continua ricerca di un repertorio originale

per questa formazione sarà di preparare concorsi importanti e incidere

la propria musica.

Concerto 24 agosto, Massimiliano Pani:

Ha iniziato lo studio del violino a Cagliari col M°

Giorgio Oppo, proseguendo poi presso l’Accademia Nazionale di Santa

Cecilia con il maestro Felix Ayo in Musica da Camera, e presso il Royal

College of Music di Londra nella classe classe di violino del maestro

Rodney Friend. Nel 2004 ha conseguito il Diploma Master in Violin

Performance nella classe del M° Valery Oistrakh presso il Conservatorio

Reale di Bruxelles. Ha collaborato dal 1992 al 1999 con la Fondazione

Teatro Lirico di Cagliari in qualità di violino di fila,

successivamente ha suonato sia come violino di fila che come prima parte

in prestigiose sale da concerto: Grand Salle di Bruxelles, Konzerthaus

di Berlino, Palais de Beaux Art di Bruxelles, Concertgebouw di

Amsterdam, La Philarmonie del Lussemburgo nelle stagioni concertistiche

effettuate con la Brussel Chamber Orchestra, con L’Orchestre du

Chambre de Luxembourg, e la Charlemagne Chamber Orchestra di Bruxelles.

Si dedica attivamente anche al repertorio per Viola, alla musica da

camera dal duo al quintetto d’archi e alla pratica

dell’arrangiamento di partiture Orchestrali. Con l’Ensemble

Artenuova, di cui è anche direttore artistico, ha recentemente prodotto

e realizzato i seguenti Festival: Music Art Europa, Sardegna Classica

Lab ottenendo ottimi riscontri. Dal 2017 è docente presso il

Conservatorio Statale di Musica G. P. da Palestrina di Cagliari.

Walter Agus:

Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di

Musica P.L. da Palestrina di Cagliari diplomandosi nel ’93 con il

massimo dei voti e la lode. La sua passione e la curiosità musicale lo

hanno portato ad intraprendere contemporaneamente lo studio più attento

delle forme e della struttura musicale studiando composizione con il

maestro G. Cartocci e direzione di coro diplomandosi sotto la guida di

A. Galterio e successivamente composizione e musica da film presso

l’Accademia di Santa Cecilia a Roma con il maestro E. Morricone. Nel

corso della propria attività concertistica si è esibito come solista,

in gruppi cameristici dal duo al quintetto e con l’orchestra del

Conservatorio di Cagliari, Pescara, orchestra giovanile della Rai, Santa

Cecilia di Roma, riscuotendo dalla critica e dal pubblico numerosi

consensi. Dopo aver vinto nel 1990 il concorso “Coppa Pianisti d’Italia”

(Osimo) intraprende una lunga attività partecipando a diversi festival

e importanti concorsi musicali come il prestigioso concorso

Internazionale pianistico “premio S. Rachmaninoff. Nel corso della sua

formazione artistica presso l’Accademia Musicale Pescarese sotto la

guida del M° M. Marvulli e successivamente nella prestigiosa scuola di

alto perfezionamento pianistico “Ecole Normale” di Parigi con il M°

Jean Marc Luiisadal esegue numerosi concerti come solista e con

l’orchestra alla Salle Cortot di Parigi, al Festival dell’Orangerie

de Sceaux ed al teatro di Atene, Sala Yamaha Parigi, Zwinglikirche

Zurigo.

Concerto 25 agosto, Shardana:

Il quintetto di fiati Shardana è un ensemble cameristico

costituitosi per volontà di un gruppo di musicisti sardi, amici e

colleghi nell’Orchestra dell’Ente Concerti di Sassari De Carolis. I

componenti sono professionisti che svolgono la propria attività

musicale in diversi gruppi da camera e orchestre nazionali e

internazionali. Hanno tutti frequentato vari corsi di perfezionamento

con importanti Maestri e musicisti del panorama internazionale.

I “Shardana” nascono con l’obiettivo di partecipare a varie

manifestazioni come festival, stagioni concertistiche, tournée e

concorsi cameristici, ma anche la continua ricerca di un repertorio

originale per questa interessante formazione. Il quintetto è attivo da

diversi anni ma nel 2020 l’Ensemble si è costituito come Associazione

con l’intento di proseguire ed organizzare eventi musicali

collaborando con varie realtà, associazioni nazionali ed

internazionali.

Concerto 27 agosto, L’Ensemble Enarmonia:

esplicitazione cameristica dell’Associazione

Progetto Enarmonia, è di recente costituzione; vanta già diverse

collaborazioni con le realtà associative territoriali e figure musicali

importanti del panorama musicale nazionale: sono frequenti le

collaborazioni con il Seminario Arcivescovile di Sassari, Associazione

Corale Luigi Canepa, Banco di Sardegna, Associazione LABohème,

Associazione Polifonica Santa Cecilia, Associazione Mondo-X Sardegna,

Associazione Arte in Musica, Associazione Archivio “M. Cervo”,

Musiklab Academy, Accademia Casa di popoli, culture e religioni, Comune

di Sassari ed altri enti; attive le collaborazioni con figure illustri

del panorama musicale nazionale quali i M° Pietro Scalvini,

Michelangelo Lentini, Gabriele Croci, solo per citarne alcuni.

Nel corso del 2021 l’Associazione Progetto Enarmonia è stata

promotrice di diverse iniziative e manifestazioni musicali: la stagione

concertistica “Classica in Seminario 2021” in collaborazione con il

Seminario Arcivescovile di Sassari, la rassegna di beneficienza “i

Concerti al Carmelo” e la manifestazione “Note di Speranza 2021”

in collaborazione con l’Associazione Mondo-X Sardegna; Molara Music

Festival 2021, due appuntamenti concertistici presso i consorzi di

Puntaldia e Punta Molara, segno tangibile dell’azione culturale

orientata a coprire diverse aree del territorio provinciale. Progetto

Enarmonia è stata invitata, con l’orchestra d’archi Enarmonia, a

presenziare inoltre al festival estivo organizzato dalla Musiklab

Academy eper l’Associazione Arte in Musica, attraverso appunto

l’esibizione del Quartetto Enarmonia.

Tutti i membri dell’Ensemble Enarmonia affiancano, alla carriera

artistica, l’attività didattica, insegnando presso le istituzioni

AFAM e le Scuole Secondarie di II grado.