Rinviato al 2023 il concerto di Cristina Branco

Nora Jazz Festival: rinviato al 3 agosto 2023 il concerto di Cristina Branco

INTERNATIONAL NORA JAZZ FESTIVAL

RINVIATO AL 3 AGOSTO 2023

IL CONCERTO DELL’ARTISTA PORTOGHESE CRISTINA BRANCO

advertisement

È stato rinviato al 3 agosto 2023 il concerto dell’artista portoghese Cristina Branco, previsto lo scorso 11 agosto al Teatro antico di Nora.

A causa di un violento temporale abbattutosi nella zona di Pula a poche ore dall’inizio del concerto, gli organizzatori sono stati costretti a sospendere lo spettacolo.

Inizialmente riprogrammato nel mese di settembre al Teatro Massimo di Cagliari, il concerto è stato poi rinviato, a causa di questioni organizzative, alla prossima edizione del Festival prevista per l’edizione dell’estate 2023.

Organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Pula, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione – Assessorato del Turismo, della Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula Cultura, l’International Nora Jazz Festival, andato in scena tra luglio e agosto, è stato accolto da un pubblico particolarmente entusiasta accorso numeroso a tutte e tre le serate dal vivo.

Tre le artiste internazionali salite sul palco:

la regina della kora Sona Jobarteh, il Premio Tenco Simona Molinari e la voce dirompente soul&jazz di China Moses.

L’appuntamento col fado di Cristina Branco, una delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni, con ben 17 album pubblicati e centinaia di concerti in tutto il mondo, forte di una voce in grado di mescolare l’emozione della saudade portoghese alla musica contemporanea, è dunque rinviato a giovedì 3 agosto 2023.

Per informazioni ed eventuali rimborsi, contattare il Circuito Box Office Sardegna.

Per info e rimborsi:

CIrcuito Box Office Sardegna

boxofficesardegna.it

Viale Regina Margherita 43 – Cagliari

TEL. +39.070.657428