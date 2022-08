Restart 2022

Restart 2022 – Continuano gli appuntamenti e le nuove iniziative: dagli incontri con gaetano basile alla musica di gianni gebbia.

Restart 2022 – Si avvia alla metà del suo percorso il festival RestArt e lo fa proponendo ulteriori nuove iniziative che contribuiscono ad arricchirne il programma: dopo l’apertura straordinaria di villa Alliata di Pietratagliata, che sino alla conclusione dell’iniziativa propone nuovi turni di visita “a cantiere aperto”, presso l’Archivio storico comunale è iniziato il ciclo di quattro incontri con Gaetano Basile che racconta alla sua maniera la Palermo del mare, dei fiumi, dei monti e la sua evoluzione urbanistica.

Presso l’oratorio di S. Mercurio, invece, tutti i venerdì e sabato, dalle 21,00 alle 24,00, parte la video rassegna “Briscola, che vino” dedicata agli intermezzi pubblicitari nell’Italia degli anni 60, uno sguardo sul linguaggio, sui costumi, sulle acconciature e sul commercio di un Paese in pieno boom economico; alla terrazza del ninfeo di Palazzo Mirto, Gianni Gebbia propone “i giovedì del ninfeo”, una piccola e raffinata rassegna musicale e non solo che si inaugura domani giovedì 11 con il concerto “Violinisoli” di Francesco Incandela, per proseguire il 18 con Valerio Mirone e concludersi il 25 con la proiezione del film su Otama, musicata dal vivo dallo stesso Gebbia. Sempre Gebbia è il protagonista con Clelia Prestige di un originale percorso sonoro olfattivo che si svolgerà il 12 ed il 13 agosto all’interno del complesso di S. Giovanni degli Eremiti.

“Siamo molto contenti dei risultati sinora raggiunti e, per la prima volta, alcuni tour operator si sono avvicinati all’iniziativa prenotando per i loro clienti visite in orari non usuali; questo ci rafforza nell’idea che RestArt è anche un’offerta turistica capace di affermare e confermare la città all’avanguardia nella propria promozione culturale.

D’altronde, se dovessimo misurare l’indice di gradimento, riscontreremmo, così come confermato dai feed back ricevuti, un livello di soddisfazione più che incoraggiante.” È quanto afferma Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente dell’associazione Amici dei Musei Siciliani che, con il partner Digitrend, organizza la manifestazione.