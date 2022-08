Di seguito la replica della deputata Paola Deiana all’onorevole Marco Tedde che, nel tardo pomeriggio – rispondendo alle accuse mosse dalla parlamentare che aveva parlato di “disinteresse degli onorevoli Pais e Tedde per i lavori della SS291” – aveva dichiarato che l’ex pentastellata, ora tra le fila di Insieme per il Futuro, fosse solo in cerca di “visibilità prima della cessazione del mandato parlamentare”

“Verba volant scripta manent, caro onorevole Tedde.

Se lei può regalarci una risposta evasiva puntando, per di più, a screditare il mio lavoro e sottolineando il mio ‘cambio casacca’ – come a voler dimostrare il mio venir meno agli impegni – io le posso ricordare che la mia ‘richiesta di informazioni presso gli uffici ministeriali’, come da lei affermato, che in realtà in Parlamento si definiscono modifiche legislative, è servita per non perdere i finanziamenti per il completamento della Sassari-Alghero e per ribaltare l’esito della Commissione VIA in Consiglio dei ministri.

advertisement

In merito al primo punto – a ottobre 2021 – giusto per citarne uno, venne approvato l’emendamento da me presentato e inserito nel decreto Infrastrutture: è stato fondamentale per mettere al riparo le risorse economiche e quindi per non perdere inesorabilmente i fondi stanziati.

Per quanto riguarda i tempi sulla Sassari-Alghero, Tedde fa sapere di aver ‘avviato interlocuzioni al fine di pervenire alla conclusione del procedimento’. Domando: serve così tanto tempo per convincere il presidente Solinas a fornire una risposta ad Anas in merito alla nuova richiesta di maggiori finanziamenti per i lavori della SS 291?

Rispetto alle sue ultime, sempre incalzanti, dichiarazioni sulla quattro corsie, come ‘Basta col gioco dell’oca, è un’infrastruttura indispensabile per la crescita socio-economica del territorio’ e ‘ora si proceda spediti’, domando se da consigliere regionale Tedde ha forse perso un po’ della sua verve?”

Potrebbe interessarti anche: Strada Sassari-Alghero: dichiarazioni di Paola Deiana