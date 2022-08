“Rainbow” ospitato da Corsica Sardinia Ferries

Corsica Sardinia Ferries ospita il primo coloratissimo concerto itinerante della XXXV edizione di Time in Jazz. Funky Jazz Orkestra, 9 agosto 2022.

Vado Ligure, 2 agosto 2022 – Corsica Sardinia Ferries e Time in Jazz: una partnership consolidata, che si rinnova per il diciassettesimo anno consecutivo. In mezzo al mare.

“È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al Festival Internazionale Time in Jazz” afferma Paolo Fresu, direttore artistico di Time in Jazz e artista di fama internazionale.

La Funky Jazz Orkestra, street band formata da oltre 20 musicisti e diretta dal trombettista Antonio Meloni, con una trascinante miscela di brani tra funky, jazz, pop, rock, sarà la protagonista della traversata Livorno-Golfo Aranci del prossimo 9 agosto, per il primo coloratissimo e sorprendente concerto itinerante del XXXV Festival Internazionale Time in Jazz www.timeinjazz.it.

I colori del #rainbow si rifletteranno anche sul mare!