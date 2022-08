Putifigari: festival “Dall’altra parte del mare”

Wu Ming 1, Jadel Andretto e Luca Crovi al festival Dall’altra parte del mare. Venerdì 12 agosto a Putifigari, tra storytelling, musica e grande letteratura.

PUTIFIGARI (SS) Venerdì 12 agosto il festival Dall’altra parte del mare torna a Putifigari con una serata dedicata al mistero e alla grande letteratura. Protagonisti saranno tre grandi scrittori: Jadel Andreetto, Wu Ming e Luca Crovi.

Si comincia alle 20 in Piazza Boyl con Jadeel Andreetto e Wu Ming 1 che discuteranno del nuovo giallo di Andreetto “La parola amore uccide” (Rizzoli 2022).

Alle 21,00, poi Luca Crovi, una delle voci più amate del giallo italiano, racconterà le avventure e i misteri di Long John Silver (il pirata de “L’Isola del tesoro”) con uno storytelling tratto dal suo “Il libro segreto di Long John Silver” (Solferino), splendidamente illustrato da Peppo Bianchessi. Accompagnamento musicale a cura di Federica Crovi.

Jadel Andreetto è uno scrittore, traduttore e giornalista italiano. È uno dei fondatori del collettivo Resistenze in Cirenaica e del collettivo Kai Zen. Ha curato diversi progetti e corsi di scrittura collaborativa tra cui Cronache dalla polvere (Bompiani 2019) sul colonialismo italiano.

Wu Ming 1 fa parte del collettivo di narratori Wu Ming, autori dei romanzi Q, 54, Manituana, Altai, L’Armata dei Sonnambuli, L’invisibile ovunque e Proletkult, usciti per Einaudi a partire dal 1999. Come solista è autore di New Thing (Einaudi 2004), Cent’anni a Nordest. Viaggio tra i fantasmi della «guera granda» (Rizzoli 2015), Point Lenana (con Roberto Santachiara, Einaudi 2013), Un viaggio che non promettiamo breve (Einaudi 2016) e La macchina del vento (Einaudi 2019). Per le edizioni Alegre dirige la collana Quinto Tipo, dedicata a narrazioni ibride e non-fiction creativa.

La Parola Amore uccide (Rizzoli 2022)

L’agente scelto Tanino Barcellona è stato trasferito in Alto Adige da mesi, ma se gli avessero detto che a Bolzano si può crepare di caldo, non ci avrebbe creduto. A surriscaldare la provincia autonoma non è solo l’estate torrida, ma anche un’atmosfera d’odio che sembra sul punto di esplodere. In un centro d’accoglienza per immigrati infatti un ordigno uccide una volontaria. Del caso vengono incaricati Tanino e Karl Rottensteiner, il tormentato ispettore diventato ormai suo amico. Karl, tuttavia, è distratto da altro: la sua ex fiamma e primo dirigente della Mobile, Angelica Guidi, è coinvolta in un delitto che sembra affondare le radici nel passato. Per affrontare i due casi, ognuno di loro dovrà fare i conti con i propri fantasmi.Nella cornice di una regione segnata da rigurgiti d’intolleranza e conflitti mai pacificati si snoda questa storia nera, in cui la miscela di questioni private e contraddizioni sociali è indissolubile.

Luca Crovi

Luca Crovi, redattore alla Sergio Bonelli Editore, ha collaborato con diversi quotidiani e periodici tra cui «il Giornale». Ha sceneggiato storie a fumetti da testi di Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Andrea G. Pinketts e Joe R. Lansdale. Tra i suoi libri ricordiamo Tutti i colori del giallo (2002, divenuta nel 2003 anche una trasmissione radiofonica su Radio2), Noir. Istruzioni per l’uso (2013), Giallo di rigore (2016) e il romanzo L’ombra del campione (2019). Con Solferino ha pubblicato Il libro segreto di Jules Verne (2021).

Libro Segreto di Long John Silver (Solferino 2022)

Questa è una storia di pirati e naufraghi, di manoscritti e lettere ritrovate, di poliziotti e giocatori di cricket, di investigatori e illusionisti.

Questa è la storia di Capitan Assassino e delle sue povere mogli, di Long John Silver e dei fratelli Morgue, dell’ultimo boia d’Inghilterra e degli Allahakbarries.

Una storia su cui ha indagato Scotland Yard svelando segreti di Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, Rudyard Kipling e Gilberth K. Chesterton.

Una storia che ha stupito gli illustri professori Bianchessi e Crovi e che stupirà anche voi lettori.