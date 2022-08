“La scissione del Movimento 5 Stelle ha creato grande malcontento sia tra i loro eletti che tra i nostri elettori. Comunque, i nostri avversari non sono loro, ma la destra di Renato Schifani che rappresenta un ritorno al passato, il peggiore in assoluto per la Sicilia”. Così il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano, nelle sede del partito a Palermo per presentare le liste dei candidati al Parlamento. vbo/mrv