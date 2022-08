Si conclude oggi la tre giorni del Propagazioni Festival, che da giovedì 18 ha animato con tanti eventi e ospiti la biblioteca comunale nella pineta di Mandriola (Comune di San Vero Milis) e l ‘ Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.

Propagazioni Festival Oristano. Stasera, alle 21, appuntamento al Chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano dove ad aprire questa terza e ultima giornata di festival sarà il reading di Salima Balzerani.

A seguire, Giovanni Gusai presenterà il suo romanzo familiare «Come in cielo, così in mare» (SEM, 2021), un libro che getta un ponte sull’incomunicabilità tra generazioni, tra chi è partito e chi è rimasto. Insieme all’autore dialogherà Emiliano Deiana.

La tre giorni si chiuderà poi con l’esibizione musicale di Ilaria Porceddu, cantautrice con tre dischi pubblicati e il quarto in lavorazione, ed Emanuele Contis, musicista, compositore e sound designer. Insieme, intrecceranno i loro mondi in un concerto live tra paesaggi sonori e canzone d‘autore.

Rinviato invece a data destinarsi, l’incontro nella biblioteca comunale della pineta di Mandriola, previsto per stasera alle 19 con Monica Tronci Pau e Simona Scioni per la presentazione del romanzo storico per ragazzi dal titolo «Il diario di Eleonora d‘Arborea. L‘infanzia di una Regina» (S’Alvure, 2022).

Informazioni | L‘ingresso a tutti gli eventi è gratuito. È possibile prenotare i posti inviando un messaggio whatsapp al numero di cellulare 3517470494.

Le attività del Propagazioni Festival in programma per il 18-19-20 agosto sono finanziate dalla Regione autonoma della Sardegna, l‘Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; realizzate con il supporto del comune di Oristano, della Fondazione Oristano, del comune e della biblioteca comunale di San Vero Milis e in collaborazione con la cartolibreria La Matita di Oristano e la “Effetto Palla Onlus”.

Il Festival | “Propagazioni” nasce con lo scopo di promuovere e incentivare la lettura attraverso una serie di attività che avranno il compito di stimolare una profonda riflessione su temi d‘attualità di cui le promotrici e i promotori sentono l‘urgenza di parlare. Gli incontri proposti faranno dunque da cassa di risonanza per quelle realtà e problematiche della nostra società sulle quali è necessario soffermarsi a ragionare, per prendere coscienza attraverso una nuova consapevolezza collettiva e cercare infine di progredire apprendendo e formulando delle soluzioni condivise e applicabili.

Inaugurato a giugno con due iniziative legate al Pride Month, il festival ha in calendario degli eventi di anteprima tra luglio e agosto ed entrerà poi nel vivo della programmazione con un‘intensa settimana di attività a settembre.

L‘associazione Heuristic | Heuristic è un‘associazione culturale di base a Oristano che opera nelle arti, con particolare attenzione alla contemporaneità e alla sperimentazione. Il termine Heuristic, tratto dalla filosofia antica, rappresenta metaforicamente il continuo divenire di un‘area del fare umano che attraverso percorsi complessi, fugge le convenzioni e si rinnova creando conoscenza: l‘arte. La progettualità dell‘associazione è indirizzata con forza alla creazione di legami e collaborazioni tra le realtà artistiche isolane e il resto del mondo, attraverso scambi e partecipazioni, commissioni artistiche e produzioni inedite, che favoriscono lo scambio tra paesi e scene artistiche.