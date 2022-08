Premio letterario “Giuseppe Dessì”, XXXVII edizione: venerdì 2 settembre la presentazione

La 37esima edizione del Premio “Giuseppe Dessì” è ormai alle porte: da domenica 18 a domenica 25 ritorna a Villacidro il consueto appuntamento di settembre con il concorso letterario intitolato allo scrittore (Cagliari 1909 – Roma 1977) che alla cittadina del Sud Sardegna ha legato pagine importanti della sua vita e della sua arte (in particolare il romanzo “Paese d’ombre”, con cui vinse il Premio Strega nel 1972)

Come sempre, un ricco e variegato programma di attività culturali – presentazioni editoriali, incontri con gli autori, spettacoli e concerti – farà da prologo al momento clou della otto giorni villacidrese: sabato 24, infatti, si terrà la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori delle due sezioni, Narrativa e Poesia, in cui si articola il concorso letterario.

A contendersi il gradino più alto del podio i tre finalisti di ciascuna sezione, selezionati fra gli autori delle 267 opere partecipanti quest’anno – 189 per la Narrativa e 78 per la Poesia – dalla giuria presieduta da Anna Dolfi (massima studiosa dell’opera di Dessì) e composta da Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis e dal presidente della Fondazione Dessì, Antonello Angioni.

Anche quest’anno al super-vincitore di ciascuna delle due sezioni spetterà un premio di cinquemila euro (millecinquecento euro, invece, agli altri finalisti), insieme alla gratificazione di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del concorso letterario accanto a quelli dei vincitori delle trentasei edizioni precedenti: un lungo e prestigioso elenco in cui figurano – tra gli altri – scrittori come Salvatore Mannuzzu, Maria Corti, Nico Orengo, Laura Pariani, Marcello Fois, Sandro Onofri, Andrea Vitali, Giulio Angioni, Michela Murgia, Niccolò Ammaniti, Sandra Petrignani, Marco Belpoliti, e poeti come Silvio Ramat, Maria Luisa Spaziani, Elio Pecora, Alda Merini, Giancarlo Pontiggia, Patrizia Cavalli, Eugenio De Signoribus, Gilberto Isella, Maria Grazia Calandrone, Patrizia Valduga e Maurizio Cucchi.

Promossa e organizzata dalla Fondazione Giuseppe Dessì e dal Comune di Villacidro con il patrocinio del Consiglio Regionale della Sardegna, dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, della Fondazione di Sardegna, del Ministero della Cultura e del GAL Linas Campidano, la trentasettesima edizione del Premio Dessì verrà presentata alla stampa venerdì 2 settembre, a Cagliari, presso la sede della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta.

All’incontro con i giornalisti, con inizio alle ore 11.00, interverranno il sindaco di Villacidro Federico Sollai con l’assessore alla cultura Christian Balloi, Graziano Milia per la Fondazione di Sardegna, il presidente della Fondazione Giuseppe Dessì Antonello Angioni e Diulio Caocci in rappresentanza della giuria del premio.

Nel corso della conferenza stampa verrà illustrato il cartellone delle attività culturali che faranno da cornice al premio; saranno inoltre svelati i nomi dei finalisti delle due sezioni (Narrativa e Poesia) del concorso letterario e quelli dei vincitori dei due Premi Speciali assegnati anche quest’anno rispettivamente dalla giuria e dalla Fondazione di Sardegna.

Informazioni e aggiornamenti sul premio Dessì sono disponibili al sito (www.fondazionedessi.it) e alla pagina Facebook della Fondazione Dessì, mentre la segreteria organizzativa risponde ai numeri 0709314387, 3474117655, 3406660530 e all’indirizzo di posta elettronica info@fondazionedessi.it.