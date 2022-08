Premio Heraclea, Giordano (Ugl):” Una squisitezza, si riconosce il valore del lavoro, della cultura economica e produttiva”.

“Ottima scelta di premiare l’Eccellenze lucane, una squisitezza il Premio Heraclea 2022 giunto alla sua XIa edizione attraverso il quale riconosce il valore del lavoro, della cultura economica e produttiva, di chi da sempre, nato in Basilicata, ha portato nel mondo alto il nome delle sue origini, della propria lucanietà.

Per l’Ugl è giusto premiare le personalità che nello svolgimento della propria attività hanno contribuito significativamente a distinguersi per operato e professionalità in vari settori, anche oltre i confini regionali”.

E’ quanto dichiara Pino Giordano dell’Ugl Matera, invitato e prendendo parte alla manifestazione svoltasi sul lungomare di Policoro (MT).

“L’Ugl plaude alla scelta ponderata e giusta fatta dagli organizzatori, il presidente della commissione garante del Premio Heraclea e presidente dell’associazione Lucana Storica-Novitalia, Francesco Calderaro, l’ideatore, lo scenografo e direttore artistico Mario Carlo Garrambone: il Premio Heraclea 2022 è andato alla scrittrice Mariolina Venezia, alla giornalista di Raitre Tatiana Lisanti, alla cantante di tango argentino Donatella Alamprese, al biologo-ricercatore genetista Domenico Dell’Edera, all’orafa Manuela Telesca, agli imprenditori Angelo Chiorazzo, Francesco Vena, Massimo De Salvo e Nicola Rubolino.

E, premio speciale della Commissione europea Italia, al giornalista Antonio Preziosi. Il Presidente dell’associazione organizzatrice Lucania Storica-Novitalia, Francesco Caldararo, ancora una volta ha saputo scegliere unitamente allo staff, gli eccellenti premiati, imprenditori, giornalisti, manager, ricercatori, intellettuali. ambasciatori di lucanita’ nel mondo in una serata di musica, cultura, bellezza dove, per l’Ugl Matera ben si sposa con il lanciare la proposta della costa Jonica lucana, nella sua interezza, come capitale della cultura che oltre al carattere europeista, altra splendida novità è stata l’obiettivo di lanciare e promuovere il brand Costa Jonica lucana.

Ovunque nel mondo – continua Giordano – ci sono lavoratori, tante eccellenze, in tutti i settori della vita pubblica e privata.

Ed è bello rivederli anche nell’edizione 2022, a pochi passi dal mare nella suggestiva cornice di Piazza Chonia sul lungomare destro di Policoro, che non ha tradito le attese ottimamente stata condotta dal professionista della Rai, Savino Zaba.

Non possiamo nascondere la viva commozione dell’Ugl – aggiunge – per i riconoscimenti. Tutto perfetto, da anni la città di Policoro, nel materano, ospita il Premio Heraclea, salito alla ribalta in qualità di vetrina estiva ideale per raccontare le storie di chi ha coltivato un sogno e lo ha realizzato, il più delle volte lontano dalla terra d’origine, dove ne ha conservato gelosamente il basso profilo ed i valori.

Da rilevare che, ancora una volta, Policoro è una cartolina che si riflette perfettamente sul mar Ionio, dove ancora il Premio Heraclea ha fatto da bandiera d’estate 2022, mantenendo la qualità dell’evento ai suoi massimi livelli con il gran finale tutto dedicato all’esibizione del noto cantautore e pianista fiorentino Marco Masini con un ampio repertorio di canzoni e alcuni classici della musica italiana.

Un appuntamento che di anno in anno si rinnova con grande partecipazione di pubblico che dimostra sempre di aver gradito questa importante e unica iniziativa nel panorama dell’Estate lucana che lascia senza dubbio – evidenzia Giordano – in tanti con l’amaro in bocca per non aver avuto l’antica città della Magna Grecia, la possibilità di poter ospitare uno dei Capodanno Rai.

Il Premio Heraclea, è stato una cartolina italiana nel mondo con tanti ospiti illustri e turisti che ne hanno apprezzato l’evento:

i politici e in tanti convenuti alla Kermesse sul lungomare hanno toccato con le proprie mani che quello che colpisce di Policoro è il profumo di frutta e fiori che in tutti i 12 mesi dell’anno riempie l’aria e dove l’imprenditoria è organizzata, ha fatto rete di impresa ed allora, per l’Ugl vanno date risposte certe facendo subito ed improcrastinabile una seria programmazione di poche cose ma realizzabili, basta con la fanta-politica.

Al neo sindaco di Policoro, Avv. Enrico Bianco, l’Ugl non smetterà mai di invitarlo ad essere sensibile alla nostra idea andando a colpire in pieno, mettendo in rete i sindaci ionici/metapontini, ciò che il territorio vorrebbe in una visione strategica che parta da Policoro e che irradia tutto il territorio e soprattutto il Metapontino, oggi rappresentativo di un’area matura nel settore turistico e culturale.

La governance lucana ascolti, non dorma. In poche parole – conclude l’esponente Ugl Matera – il territorio di Policoro è pronto a livello imprenditoriale e strutturale, avendo tutte le carte giuste per qualsiasi tipo d’opportunità perché anche ciò è lavoro, sviluppo, occupazione”.

Matera, 22 agosto 2022.