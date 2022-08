Premio COMEL: ultimi giorni per iscriversi

Ultimi giorni a disposizione per iscriversi alla IX edizione del Premio COMEL Infinito Alluminio:

si chiuderà domenica 28 agosto il bando per accedere alla selezione dei 13 finalisti.

Tutti gli artisti dai 18 anni in su che vivono o lavorano in uno dei paesi del continente europeo possono partecipare purché la opera iscritta, che sia di pittura, scultura, design, installazione o fotografia, abbia come materiale principale l’alluminio e tratti il tema di quest’anno.

Infinito Alluminio pone l’accento sulla caratteristica di questo sorprendente metallo di essere riciclato infinite volte senza mai perdere le sue caratteristiche.

Dunque l’alluminio può vivere infinite esistenze, cambiando forma, senza mai perdere la sua essenza; una metafora di infiniti inizi e infinite possibilità.

Una giuria di esperti del settore, una volta concluse le iscrizioni, selezionerà le 13 opere che rispondono nella maniera più originale e tecnicamente interessante al bando.

Nel mese di novembre le opere finaliste saranno esposte presso lo Spazio COMEL di Latina e tra di esse verrà proclamato il vincitore della IX edizione del Premio COMEL che riceverà un premio in denaro di 3500 euro e la possibilità di esporre a Latina in una personale con catalogo dedicato, e il vincitore del Premio del Pubblico, ovvero l’opera che riceverà più voti dai visitatori della mostra.

Chi vuole partecipare deve dunque affrettarsi e iscriversi, collegandosi al sito www.premiocomel.it dove troverà tutte le informazioni utili, entro il 28 agosto.

L’iscrizione è gratuita.

La giuria della IX edizione: Giorgio Agnisola, critico d’arte e scrittore, professore emerito di arte sacra e beni culturali presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sarà il presidente di giuria.

Ad affiancarlo: