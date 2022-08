Porto Torres: tutto pronto per la rassegna concertistica Musica & Natura

Quattro serate di musica e cultura nel cartellone della rassegna concertistica “Musica & Natura”, la XVII edizione della manifestazione messa a punto a Porto Torres e ad Alghero dall’associazione Musicando Insieme. Una combinazione di artisti di musica classica e jazz animeranno il palcoscenico dell’antica basilica romanica di San Gavino e il suggestivo spazio verde delle Tenute Li Lioni.

Quest’ultimo ospiterà, martedì 2 agosto alle 22, i “Together”, il duo formato dal trombettista Giovanni Sanna Passino e dal chitarrista Giovanni Crobu, un incontro ispirato al repertorio di famosi duetti della storia del jazz. Appassionati di celebri collaborazioni di maestri della musica afroamericana, come quelle tra Jim Hall e Ron Carter, Chet Baker e Paul Desmond, Bill Evans e Stan Getz, i due musicisti metteranno insieme le note di tromba e chitarra per riportare alcune pagine più importanti dei compositori famosi che li hanno maggiormente ispirati.

Mercoledì 3 agosto alle 21.30 in scaletta il concerto finale della masterclass di flauto, diretto dal maestro Antonio Amenduni, una esecuzione di brani di grandi musicisti, quali Mozart e Bach, con movimenti lenti, suoni diversi e morbidi dello strumento solista che con l’orchestra assume la forma di un dialogo. Una varietà di stili e approcci contrastanti che mantengono l’atmosfera tipica del compositore.

Giovedì 4 agosto si ritorna in basilica per assistere alla performance dell’ensemble di violoncellisti di recente formazione “La siesta napoletana”, un concerto che verrà messo in scena sul sagrato della chiesa millenaria dai musicisti specializzati nelle migliori Accademie italiane ed europee. I componenti del cello ensemble Riccardo Giovine, Silvia Gira, Tiziano Guerzoni, Giovanni Ingles, Irene Marzadori e Jacopo Paglia si sono esibiti, insieme a Giovanni Sollima, ad Amsterdam e per il Festival Cello Biennale. Il gruppo musicale replicherà nel chiostro di San Francesco ad Alghero alle ore 21 e a Porto Torres sabato 6 agosto alle 22 nel giardino delle Tenute.