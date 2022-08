“Porto Rotondo Festival” omaggia Marta Marzotto, Virna Lisi e Monica Vitti

Clou dell’estate la serata di gala “Porto Rotondo nel cuore” dedicata alla memoria di alcuni celebri personaggi che hanno amato e vissuto a Porto Rotondo, lasciando un ricordo indelebile, come Marta Marzotto, Ennio Doris, Monica Vitti, Virna Lisi e tanti altri: un omaggio che va in scena al Teatro Mario Ceroli, con la presentazione a cura di Tiziana Rocca, produttrice cinematografica e anima del Filming Italy e del Festival del cinema a Los Angeles.

Vittorio Sgarbi calcherà la scena nella seconda parte della serata con il suo spettacolo dedicato a Caravaggio, presentato dalla giornalista Manuela Salis, conducendo il pubblico attraverso la vita e la pittura rivoluzionaria dell’irrequieto artista italiano, con immagini delle opere più rappresentative del pittore lombardo.

L’edizione 2022 del Porto Rotondo Festival si svolge grazie all’impegno congiunto del Conte Luigi Donà Dalle Rose, Presidente della Fondazione Porto Rotondo, insieme alla Vicepresidente Una Donà Dalle Rose e al Direttore Generale Ursula Ruiu, con il coinvolgimento di artisti italiani e stranieri per continuare nel percorso avviato dai fratelli Donà Dalle Rose sin dalla creazione di Porto Rotondo negli anni ’60, caratterizzando questo borgo e impreziosendolo negli anni per la sua storia ed il suo fascino indissolubilmente legati all’arte, che si vive nelle piazze, nelle strade a mosaico, nel porto e in tutti quei luoghi magici che ospitano gli eventi.