Polizia Stradale: campagna europea ROADPOL

Anche per l’ultimo fine settimana del mese di agosto (26-28 agosto 2022), il Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” sarà impegnato nell’operazione “SAFE HOLIDAY”, che prevede il controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza di ogni tipo di veicolo, anche a due ruote, considerato il notevole aumento di veicoli italiani e stranieri che attraversano le strade italiane.

Nei suddetti giorni la Polizia Stradale, ha programmato servizi specifici e dedicati, durante ogni fascia oraria e lungo le principali arterie stradali sarde che collegano le principali città a quelle con maggiore affluenza turistica, che prevedono il controllo delle condizioni dei veicoli, della sistemazione del carico, delle inefficienze tecniche, della regolarità dei documenti del conducente e del veicolo, nonché dell’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per i minori, al fine di prevenire e garantire la sicurezza stradale.

Questa operazione, come lo scorso luglio, è stata promossa dalla Guardia Civil Spagnola, e vi partecipano tutti i paesi che aderiscono alla cooperazione internazionale ROADPOL, che ha come scopo quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, attraverso operazioni congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche volte alla prevenzione, informazione e comunicazione.