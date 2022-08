LA POLIZIA DI STATO ARRESTA DUE GIOVANI PER FURTO AGGRAVATO.

Polizia arresta due giovani per furto aggravato:

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, a seguito anche dei numerosi furti perpetrati in diversi uffici pubblici, nel corso della notte del 25 luglio, su disposizione della Sala Operativa, i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Sassari sono intervenuti in questa piazza Santa Caterina, a seguito della segnalazione di alcune persone, che, con delle torce in mano, si aggiravano all’interno del palazzo ospitante uffici comunali.

I poliziotti si sono, pertanto, addentrati all’interno della palazzina, dove notavano segni di effrazione su diverse porte e armadietti presenti nella struttura.

Inoltre, nel corridoio rilevavano alcune borse adagiate sul pavimento del corridoio con all’interno oggetti di vario genere, tra i quali molti articoli con l’etichetta identificativa del Comune di Sassari, oltre che arnesi da scasso.

Successivamente, sempre all’interno dell’edificio, i poliziotti individuavano due giovani sdraiati sul pavimento, i quali tentavano di nascondersi al fine di sottrarsi alla vista degli agenti; una volta fermati sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura di Sassari e tratti in arresto per il reato di furto aggravato.

A seguito dell’udienza di convalida nei confronti dei due giovani è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.